(Pocket-lint) - Peaky Blinders está prestes a atingir seu auge, com a 6ª temporada confirmada como a última. Sim, o incrível thriller policial de West Midlands de Steven Knight está programado para terminar em 2022 – pelo menos na televisão.

Então, quando você vai poder assistir? O que você deve esperar? E há trailers? Nós revelamos tudo.

Ainda não temos uma data de lançamento para a sexta temporada de Peaky Blinders. O primeiro trailer completo foi ao ar no Reino Unido em 1º de janeiro de 2022, mas não revelou quando o primeiro episódio estará disponível.

Os rumores são de que será "no início de fevereiro de 2022". Espero que não tenhamos muito tempo para esperar antes que o Beeb confirme isso.

Como a última temporada, a 6ª temporada será exibida na BBC One no Reino Unido (a série anterior foi exibida pela primeira vez na BBC Two).

Para os espectadores dos EUA, é provável que chegue à Netflix nos Estados Unidos algumas semanas depois de terminar a exibição no Reino Unido. Isso significa que provavelmente estará disponível na primavera.

Você não deve esperar que chegue à Netflix do Reino Unido até o final de 2022, mas estará disponível no BBC iPlayer a partir de sua primeira transmissão de TV.

Como todas as séries anteriores, a sexta temporada de Peaky Blinders dura seis episódios.

É altamente provável que a 6ª temporada continue a detalhar a missão de Tommy Shelby de derrubar o líder fascista Oswald Mosley.

O criador do programa, Steven Knight, prometeu fogos de artifício, com certeza.

Infelizmente, com a morte prematura da atriz Helen McCrory antes da retomada das filmagens, podemos não ver a fruição da própria história de Polly. Felizmente, porém, sua ausência na sexta série será explicada de maneira respeitosa e apropriada.

De acordo com um pequeno vídeo teaser postado pelo feed do Peaky Blinders S6 no Twitter, Alfie Solomons, de Tom Hardy, terá um papel importante nessa série.

O elenco regular, incluindo Cillian Murphy, Paul Anderson e Tom Hardy, retorna, ao lado do novato Stephen Graham.

Helen McCrory (Polly Gray) faleceu devido a um câncer em abril de 2021, antes de as filmagens serem retomadas na sexta temporada após bloqueios impostos durante a pandemia. Foi revelado que ela não filmou nenhuma cena antes de sua morte.

A série será dirigida por Anthony Byrne, que também dirigiu a quinta temporada.

As primeiras cinco temporadas estão disponíveis no BBC iPlayer e Netflix no Reino Unido. Também está disponível na Netflix nos EUA.

Após uma série de clipes menores, a BBC exibiu um trailer completo na BBC One no dia de ano novo de 2022. Você pode ver abaixo.

A sexta temporada de Peaky Blinders será a última a ir ao ar na TV. No entanto, Steven Knight revelou muitas vezes que planeja que a história continue de outras formas – incluindo um filme em algum lugar no futuro.

Quais personagens aparecerão e quem estrelará só se tornará aparente após o final da 6ª temporada ser revelado.

Escrito por Rik Henderson.