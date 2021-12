Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Peaky Blinders está prestes a atingir o seu crescendo, com a 6ª série confirmada como a última. Sim, o incrível thriller policial de West Midlands de Steven Knight está definido para terminar em 2022 - pelo menos na televisão.

Então, quando você poderá assistir? O que você deve esperar? E, há algum trailer? Nós revelamos tudo.

Ainda não temos uma data de lançamento para a sexta série de Peaky Blinders. O primeiro trailer completo irá ao ar no Reino Unido em 1º de janeiro de 2022 às 18h GMT (na BBC One). Esperançosamente, descobriremos quando o primeiro episódio estará disponível.

Como na última temporada, a série 6 irá ao ar na BBC One no Reino Unido (a série anterior foi exibida pela primeira vez na BBC Two).

Para os telespectadores dos Estados Unidos, é provável que chegue à Netflix nos Estados Unidos algumas semanas depois de terminar a exibição no Reino Unido. Isso significa que provavelmente estará disponível na primavera.

Você não deve esperar que ele chegue ao Netflix UK antes do final de 2022, mas ele estará disponível no iPlayer da BBC a partir de sua primeira transmissão na TV.

Como todas as séries anteriores, Peaky Blinders temporada 6 durou seis episódios.

É altamente provável que a 6ª temporada continue a detalhar a missão de Tommy Shelby de derrubar o líder fascista Oswald Mosley.

O criador do programa, Steven Knight, prometeu fogos de artifício, com certeza.

Infelizmente, com a morte prematura da atriz Helen McCrory antes do recomeço das filmagens, podemos não ver o fruto da própria história de Polly. Esperançosamente, porém, sua ausência na sexta série será explicada de maneira respeitosa e apropriada.

De acordo com um pequeno vídeo teaser postado pelo feed do Twitter do Peaky Blinders S6, Alfie Solomons de Tom Hardy terá um grande papel nesta série.

O elenco regular, incluindo Cillian Murphy, Paul Anderson e Tom Hardy retornam, ao lado do novato Stephen Graham.

Helen McCrory (Polly Gray) faleceu devido ao câncer em abril de 2021, antes de as filmagens serem retomadas na sexta temporada após bloqueios impostos durante a pandemia. Foi revelado que ela não filmou nenhuma cena antes de sua morte.

Diz-se que a série foi dirigida por Anthony Byrne, que também dirigiu a 5ª série.

As primeiras cinco temporadas estão disponíveis no iPlayer da BBC e Netflix no Reino Unido. Também está disponível na Netflix nos Estados Unidos.

Alguns teasers da nova série apareceram online nos últimos meses de 2021. O último é um teaser do trailer completo, que será exibido na BBC One às 18h GMT no dia de Ano Novo - 1º de janeiro de 2022.

⁣Por pedido dos #PeakyBlinders , você tem um compromisso muito importante no dia de Ano Novo. ⁣⁣ pic.twitter.com/V7sLzespvN - BBC (@BBC) 27 de dezembro de 2021

A sexta série de Peaky Blinders será a última a ir ao ar na TV. No entanto, Steven Knight sempre revelou que planeja que a história continue em outras formas - incluindo um filme em algum momento.

Quais personagens aparecerão e quem será a estrela só se tornarão aparentes após o final da 6ª temporada ser revelado.