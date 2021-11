O PS5 finalmente recebe o aplicativo BBC iPlayer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC finalmente disponibilizou o iPlayer noPlayStation 5 .

Uma estranha omissão no lançamento do console no ano passado - como já estava disponível no PS4 - o novo aplicativo BBC iPlayer agora está listado na seção Todos os Aplicativos da guia Mídia na página inicial.

Isso significa que os proprietários do PS5 no Reino Unido agora podem assistir ao conteúdo da BBC em suas máquinas, bem como do Channel 4 no aplicativo All 4. O ITV Hub e o My5 ainda estão para aparecer, no entanto.

O PS5 está se aprimorando gradativamente como reprodutor de mídia, com aplicativos BT Sport, WWE Network, Disney +, Netflix, Amazon Prime Video, Now, TV da Sky, Pluto TV e DAZN. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele possa se igualar ao número de serviços do Xbox.

O aplicativo BBC iPlayer oferece atualmente a interface de usuário mais antiga, em vez da experiência redesenhada mais recente - mas imaginamos que isso mudará com o tempo. Também está pronto para UHD, para que você possa assistir a conteúdo em 4K e HDR (HLG), quando disponível.

"Estamos sempre trabalhando para disponibilizar o iPlayer em tantas plataformas quanto possível e estamos muito satisfeitos em adicionar o PS5 aos mais de 15.000 dispositivos onde o BBC iPlayer já está disponível", disse Neil, chefe de produto da Beeb para iPlayer Corredor.