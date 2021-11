Grande reformulação do iPlayer da BBC lançando para TVs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC está lançando a primeira grande reformulação do iPlayer da BBC em algum tempo.

Aparecendo em smart TVs agora, não apenas recebe um novo logotipo estiloso - a experiência do usuário também é diferente.

De muitas maneiras, ele pega dicas de rivais, como o Netflix, movendo a barra de menu de navegação para o lado esquerdo da tela. Como resultado, o conteúdo ganha mais espaço e parece maior e mais ousado.

As mudanças já estão disponíveis em algumas TVs, mas pode levar algumas semanas para chegar aos modelos de todos os fabricantes. Mas, mesmo que você não possa vê-los no momento, você pode acessar o novo design mudando para o beta do iPlayer nas configurações do aplicativo.

Haverá outras mudanças chegando com o tempo, que a BBC planeja introduzir iterativamente.

"Esta é a primeira de uma série de atualizações iterativas, conforme nos esforçamos para criar uma melhor experiência do usuário para o público na web, celular e TV no iPlayer da BBC, e teremos muito mais por vir nos próximos meses", escreveu o chefe de produto da BBC iPlayer, Neil Hall, em uma postagem de blog .

Os sons da BBC e outros serviços digitais da emissora também devem ver ajustes e mudanças em breve.