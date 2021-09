Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC lançará variantes regionais do BBC One em HD a partir de outubro.

Isso significa que finalmente seremos capazes de ver as notícias locais da BBC no canal regular BBC One HD no Freeview , Freesat, Sky e, com sorte, Virgin Media . Não teremos que aturar a fita de aço, a mensagem do serviço público e o relógio de contagem regressiva por muito mais tempo.

Aqueles de nós com TVs de tela grande (mais da metade da população do Reino Unido) também serão capazes de assistir às notícias de nossas áreas sem parecer que estão manchadas de vaselina.

Demorou apenas 11 anos - com o canal principal BBC One HD originalmente lançado em novembro de 2010.

A descoberta foi feita pela Back the BBC, que postou no Twitter o site de listagens de todas as versões regionais do BBC One para quinta-feira, 21 de outubro de 2021 . É o primeiro dia em que os subtítulos aparecem para as versões HD da BBC North West e outras 14 regiões da Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales.

As regiões da BBC em inglês devem finalmente ir ao ar em HD em 21 de outubro pic.twitter.com/vns1hQJOdm - Voltar à BBC (@back_the_BBC) 20 de setembro de 2021

Também deve garantir que não recebamos clipes "This is the BBC" de programas aleatórios em alta definição, que parecem se repetir por meses a fio.

Agora só temos que esperar mais uma década ou mais para obter as versões 4K. Ahem.