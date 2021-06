Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois dos atrasos da Covid, as Olimpíadas Toyko 2020 estão quase chegando, com mais de duas semanas de ação em 33 vários esportes, desde atletismo e boxe, até ginástica e natação. As cerimônias de abertura e encerramento também serão transmitidas ao vivo para todo o mundo assistir.

Este é o nosso guia sobre como assistir aos 17 dias de ação esportiva dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em várias plataformas. Seja na TV, online, celular ou rádio, temos tudo o que você precisa.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 começam em 23 de julho e vão até 8 de agosto de 2021.

É importante observar, especialmente se você estiver no Reino Unido, que Tóquio está em um fuso horário diferente, então os eventos acontecerão nas telas de TV britânicas várias horas antes do que você esperava, já que Tóquio está 8 horas à frente do horário de verão britânico (BST )

A BBC detém os direitos de todos os Jogos Olímpicos no Reino Unido.

A BBC Two vai mostrar a partida de futebol feminino da equipe GB contra o Chile na quarta-feira, 21 de julho, às 8h15.

Depois disso, os Jogos serão abertos oficialmente na BBC One às 11h da sexta-feira, 23 de julho de 2021, com a cobertura e a cobertura ao vivo da Cerimônia de Abertura, incluindo o acendimento da chama.

A cobertura diária do evento começará em 24 de julho de 2021. Haverá cobertura todas as noites na BBC One da meia-noite às 5h, seguida por uma edição especial do Café da manhã da BBC das 5h às 9h com o melhor da noite.

Haverá cobertura contínua ao longo do dia, com um programa Today At The Games ocorrendo das 19h30 às 21h na BBC One, todos os dias, relembrando os maiores e melhores momentos dos eventos do dia. Você pode então continuar assistindo a ação na BBC Two com o Olympics Extra ocorrendo das 21h às 22h.

Todos os programas da BBC One e BBC Two também estarão disponíveis para assistir ao vivo ou sob demanda no iPlayer da BBC.

O site da BBC Sport também hospedará destaques e canais ao vivo durante todo o dia, todos os dias do evento. Basta acessar bbc.co.uk/sport/olympics . Você também pode transmitir ao vivo do iPlayer da BBC.

Haverá também conteúdo interativo nos canais de mídia social da BBC Sport, incluindo Facebook, YouTube, TikTok, Instagram e Twitter, que permitirá que você se envolva na emoção.

O aplicativo BBC Sport para iOS e Android fornecerá todas as notícias e detalhes provenientes dos Jogos.

Você também pode configurá-lo para enviar notificações de qualquer coisa que você queira acompanhar. Isso inclui Tóquio 2020 em geral ou qualquer um dos esportes individualmente. Também há atualizações de texto ao vivo disponíveis.

Você pode assistir às transmissões ao vivo através do BBC iPlayer em seu dispositivo móvel, transmitido da BBC One e BBC Two, e links para programas ao vivo específicos aparecerão no aplicativo BBC Sport para você rolar para baixo.

A BBC Radio 5 Live oferecerá uma programação de 17 dias dos Jogos Olímpicos a partir de 23 de julho, começando com a cobertura da Cerimônia de Abertura.

A partir de sábado, 24 de julho de 2021, haverá um show do café da manhã olímpico das 6h às 9h, que cobrirá todas as notícias noturnas do Japão e comentários ao vivo conforme acontecer.

De 1h às 6h de cada dia, um programa chamado Up All Night cobrirá as últimas sessões da manhã em Tóquio, enquanto das 11h às 14h, a BBC Radio 5 Live terá a ação dos eventos noturnos. Haverá então um programa diário de destaques na Radio 5 Live Sport. Todos os shows estarão disponíveis na BBC Sounds também.

Além disso, a BBC Sounds oferecerá um podcast on-demand Olympics Daily que reunirá os melhores momentos de comentários e histórias dos Jogos. Haverá um novo podcast chamado Olympic Mile também, que é uma série de três partes que mostra o snowboarder olímpico Aimee Fuller a conhecer os atletas enquanto se preparam para os Jogos Olímpicos deste ano, caminhando uma milha com eles.

Escrito por Britta O'Boyle.