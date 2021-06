Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC apresentará The Glastonbury Experience 2021 no iPlayer neste fim de semana, bem como fez no ano passado.

Sem nenhum festival real novamente devido à pandemia, o BBC iPlayer apresentará apresentações clássicas de Glastonbury de nomes como Radiohead e Pulp. Ele também mostrará os destaques das apresentações do stream Live at Worthy Farm que aconteceu no início deste ano.

Uma notícia ainda melhor é que você não terá que assistir aos shows por conta própria, a BBC está testando um serviço de "assistir com amigos" junto com as reprises do festival.

Disponível apenas no serviço da web do BBC iPlayer, um botão assistir com amigos irá gerar um link para que amigos e familiares possam assistir junto com você, em sincronia. Todos os visualizadores que usam o mesmo link podem reproduzir, pausar e retroceder, para que ninguém perca nada da ação.

"Como não haverá Glastonbury de novo este ano, nosso recurso assistir com amigos ainda permitirá aos fãs de música que desejam se reunir virtualmente para desfrutar de conjuntos clássicos incríveis de anos passados e as novas e brilhantes performances ao vivo em Worthy Farm", disse o BBCs. diretor de produto do iPlayer e Sounds, Dan Taylor-Watts.

"Estamos entusiasmados para ver como as pessoas a usam - a ferramenta BBC Together de P&D foi uma grande prova de conceito de como as pessoas poderiam assistir os programas da BBC juntas em sincronia, e este novo experimento nos permitirá ver que tipo de apetite existe por um recurso como este no próprio iPlayer. "

Escrito por Rik Henderson.