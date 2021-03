BBC Three deve retornar como canal completo no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC está revertendo sua decisão de tornar o BBC Three um serviço exclusivo para iPlayer e irá restaurá-lo como um canal no Reino Unido.

A corporação fechou o canal de TV terrestre BBC Three em 2016, transferindo conteúdo e comissões para o BBC iPlayer principalmente e hospedando alguns de seus programas no BBC One. No entanto, agora seguirá novas pesquisas que afirmam que há um "caso forte" para que ele volte.

O novo canal, como antes, terá como foco o público mais jovem. O Beeb espera trazer de volta alguns espectadores que saíram em busca de conteúdo em outras plataformas.

"A BBC precisa apoiar o sucesso e garantir que seus programas alcancem o maior número possível de jovens, onde quer que vivam no Reino Unido", disse a diretora de conteúdo da BBC, Charlotte Moore (conforme relatado pelo bbc.co.uk ).

"Portanto, independentemente dos debates sobre o passado, queremos dar à BBC Three seu próprio canal de transmissão novamente."

O canal, que abriga clássicos como RuPauls Drag Race UK e onde nomes como Killing Eve, Fleabag e Gavin & Stacey começaram, retornará em janeiro de 2022. Ele foi originalmente cortado como parte de uma campanha para economizar dinheiro.

Ele aparecerá no mesmo slot de canal do CBBC, com o canal infantil revertendo para um horário de término às 19h de cada dia. A BBC Three irá ao ar das 19h às 4h.

Escrito por Rik Henderson.