(Pocket-lint) - O especial Doctor Who a ser exibido no dia de Ano Novo - 1º de janeiro de 2021 - também estará disponível em 4K HDR no iPlayer da BBC .

Intitulado Revolution of the Daleks, o episódio não verá apenas o retorno do Capitão Jack (John Barrowman) ao lado do 13º Doctor de Jodie Whittaker, ele estará disponível em Ultra HD e na versão HLG de HDR em TVs compatíveis. Você poderá assisti-lo junto com sua exibição ao vivo na BBC One às 18h45 GMT, ou acompanhar a demanda depois.

Outros programas em 4K HDR durante o período festivo incluem a nova série dramática Black Narcissus, Meerkat: A Dynasties Special, A Perfect Planet e a Queens Christmas message.

O especial Doctor Who colocará Yaz, Ryan e Graham contra um Dalek sem a ajuda da própria Doctor, que foi vista pela última vez presa.

Existem alguns programas 4K HDR já disponíveis no iPlayer: Blue Planet II, Dracula, Dynasties, His Dark Materials e Seven Worlds, One Planet. Você pode verificar se a sua TV é compatível acessando uma configuração de página dedicada pela BBC aqui .

Inclui uma longa lista de aparelhos aprovados da maioria dos principais fabricantes, incluindo Samsung, Panasonic, Sony, LG e Philips.

Escrito por Rik Henderson.