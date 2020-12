BBC Together permite observação em grupo para iPlayer neste Natal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC está testando seu próprio recurso de exibição em grupo, que permitirá que famílias e amigos vejam os programas da emissora neste Natal, mesmo que tenham que passar por separado este ano.

BBC Together é um serviço online que pode ser usado com BBC iPlayer, Sounds e outros conteúdos de vídeo da BBC. Basta pegar a URL do conteúdo que você deseja assistir, colá-lo na página BBC Together encontrada aqui e iniciar uma nova sessão de grupo. Você pode então compartilhar o link resultante com outras pessoas para que cada uma assista à mesma programação ao mesmo tempo.

Cada um de vocês assiste ao programa ou filme por meio de um feed do navegador. A pessoa que iniciou a sessão de grupo também pode reproduzir, pausar ou escolher um novo programa para todos verem.

Não parece tão intuitivo quanto alguns sistemas de visualização em grupo, como os oferecidos no Disney + e Amazon Prime Video, já que você não pode conversar entre si. Mas você pode configurar uma chamada de Zoom em um dispositivo separado, por exemplo, para se comunicar.

O serviço faz parte do esquema de pesquisa e desenvolvimento da BBC Taster, que apresenta novas idéias de tecnologia para ajudar a tornar a visualização da BBC mais envolvente ou interessante.

Escrito por Rik Henderson.