(Pocket-lint) - A BBC está passando por uma grande mudança na forma como comissiona novos programas de TV. Ele está mudando o foco da tradição, com maior ênfase em principalmente fazer programas para iPlayer e streaming.

Sua diretora de conteúdo, Charlotte Moore, apresentou uma revisão das práticas de comissionamento da emissora. Seu plano é ver a BBC substituir os controladores de conteúdo para cada canal individual, por editores de portfólio e chefes de gênero. Cada um deles selecionará e desenvolverá programas para o iPlayer em primeiro lugar.

Os diretores de gênero terão então mais autonomia sobre a produção de sua programação e não precisarão mais obter aprovação adicional de um controlador de conteúdo antes de ir ao ar.

Haverá cabeças de gênero para drama, comédia, cinema, entretenimento e factual. Haverá também um chefe do iPlayer da BBC, sob o qual eles se sentam.

Isso tudo ajudará a empresa a economizar dinheiro e garantir que sua criação de conteúdo seja mais eficaz em comparação com o Netflix e o Amazon Prime Video, tanto no Reino Unido quanto em todo o mundo.

Embora o Deadline não tenha explicado como os canais terrestres serão afetados pelo novo sistema, é provável que os programas planejados para o BBC iPlayer cheguem às principais estações da BBC, incluindo BBC One, BBC Two e BBC Four.

