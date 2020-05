Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Alguns aparelhos de televisão são tão icônicos que você pode reconhecê-los instantaneamente, enquanto outros podem não se destacar tanto, mas ainda fazem seu trabalho perfeitamente, transportando-o para uma hora e um lugar sem parecer arrogante.

É lógico que alguns dos melhores sets já criados foram criados pelas equipes da BBC, que, afinal, criaram algumas das TVs mais famosas e amplamente assistidas de todos os tempos. Para animar as pessoas durante esses tempos difíceis, a BBC fez uma ampla seleção de imagens de alguns de seus sets mais famosos disponíveis para usar como pano de fundo nas chamadas de zoom e nos chats por vídeo das pessoas, então analisamos o arquivo e selecionamos um intervalo de fotos incríveis da lista.

Um dos shows musicais mais conhecidos já feitos, Top of the Pops já existe há décadas (e aparecerá muito mais tarde nesta galeria também). Aqui, podemos ver seu estúdio em 1965, completo com as paradas na parede traseira e um kit de bateria pronto para uma apresentação de mímica.

O Exército de papai é uma comédia da BBC por excelência, com cordialidade e bom coração, todos ligados às histórias da Frente Interna, e tinha vários conjuntos curiosos para acompanhá-lo, incluindo essa vista da prefeitura.

Enquanto isso, essa visão do cenário do pub do exército de papai é interessante pelo contraste com alguns daqueles que você verá mais tarde, em termos de detalhes e. a quantidade de curativos no local.

De fato, falando em vestir-se, esta sala da Steptoe and Son mostra o quanto você pode se juntar ao fundo para caracterizar sua localização e os personagens que vivem nela.

Fawlty Towers é um verdadeiro clássico da comédia, apesar da escassez de episódios em sua execução. Esta vista da área de jantar do hotel captura muito do britânico britânico, que o torna tão assustadoramente agradável.

O mingau está situado, famosa, em uma prisão, e é fascinante ver um ângulo diferente nas principais passarelas que compõem a prisão. Ele fornece um contexto para o quão complicado o disparo poderia ter sido no que poderia parecer um show simples.

Obviamente, grande parte da ação em Porridge é filmada nesta mesma célula, tornando as coisas um pouco menos complicadas. Seu design simples é importante, é claro, dado o encarceramento dos personagens.

Por outro lado, esta cozinha caseira diz muito sobre como o casal central vive em The Good Life, em êxtase efetivo em um ambiente semi-rural com um conjunto de decoração deliciosamente individual.

No entanto, quando você está falando sobre decorações únicas, pouco pode superar Doctor Whos Tardis, em nenhuma de suas iterações. É de 1976 e apresenta um visual mais sombrio e sombrio do que as versões modernas.

Apenas alguns anos depois, o Tardis é completamente diferente por dentro, como acontece quando um novo médico chega em cena. Agora temos amplo espaço aberto e luz brilhante.

Voltando a cenários mais mundanos, porém, esta barra do programa de desenho The Two Ronnies é outro conjunto muito mais simples que, em um programa dramático, pode estender a suspensão da descrença dos espectadores por causa de sua nudez.

Considerando que esse conjunto de Sim, Minister é uma visão interessante de como os conjuntos podem ser vestidos para se parecer com aproximações de locais reais, como escritórios ministeriais, com as cristas nas costas de uma cadeira de couro azul fazendo muito trabalho pesado.

Da mesma forma, se você quiser mostrar como um personagem vive sua vida, uma olhada em sua casa pode fazer muito trabalho, como demonstrado por este conjunto de Only Fools and Horses, que mostra como fraudes e acumulação podem se sobrepor.

Enquanto isso, essa visão das condições de vida anárquica dos Jovens também diz tudo o que é necessário sobre como seus habitantes tratam seu espaço de vida - não é muito higiênico, é?

Em uma aparência mais limpa, esse conjunto de Blackadder II é um bom exemplo de como a BBC pode criar espaços históricos que levam os espectadores a outro momento.

O mesmo vale para o restaurante em Allo, Allo! Imaginamos quanto dos alimentos e ingredientes expostos aqui eram reais e quais eram falsificados.

Voltando à música, porém, essa visão do Top of the Pops de 1990 mostra o quanto a estética do programa havia mudado e como estava sujeita aos estilos da época.

Só assim, o apartamento da AbFab, que é berrante e moderno, muito parecido com as sensibilidades de seus dois ocupantes - com todos esses frigoríficos importantes de champanhe, um toque chave.

Blue Peter é como a TV diurna para crianças e um formato clássico, com um estúdio que mudou com o tempo. Esta é uma imagem de como era em 2004.

O retorno de Strictly Come Dancing nos anos noventa foi uma enorme história de sucesso, e seu cenário extravagante de pistas de dança desempenhou seu papel, com certeza.

Essa visão do pub Queen Vic, do icônico sabão Eastenders, marca um contraste com os de décadas anteriores - é tão detalhada e as distâncias e proporções são totalmente realistas.

Match of the Day é outra jóia icônica da coroa para a BBC (desde que possa manter os direitos), e seu estúdio limpo e aberto está impondo desse ângulo.

Finalmente, voltamos ao Tardis, para ver a versão mais recente do médico do navio clássico, que é todo angular e bem iluminado. É um ótimo medidor de como os aparelhos mudaram, mas de muitas maneiras, mudou o mesmo.