A BBC está expandindo sua plataforma de rádio digital Sounds, com um aplicativo dedicado para TVs inteligentes e decodificadores de TV.

Ele revelou que aproximadamente oito por cento dos ouvintes de rádio digital o fazem através de suas TVs, por isso criou um aplicativo dedicado - baseado na versão móvel de enorme sucesso - para que eles o façam com mais funções e recursos.

Assim como todas as estações de rádio nacionais e regionais da BBC, o aplicativo BBC Sounds TV hospeda toda a gama de podcasts da emissora. Isso inclui favoritos, como o That Peter Crouch Podcast, o Gemma Collins Podcast e, topicamente, o Coronavirus Podcast.

É lançado primeiro para as caixas YouView e Virgin Media Virgin TV, mas estará disponível para as TVs inteligentes Samsung no final da semana e em outras plataformas de TV no futuro.

"Queremos estar em qualquer lugar que o BBC iPlayer esteja", disse Pocket-lint pelo chefe de produto da BBC para Sounds, Lloyd Shepherd.

"Porém, não é como lançar um site ou aplicativo em um telefone; você precisa criar o negócio e fazer acordos de transporte com os diferentes fabricantes.

"Eles precisam certificar que a tecnologia deles funciona com a nossa".

O Roku, por exemplo, também está sendo desenvolvido, sem uma data de lançamento firme ainda.

A experiência da BBC Sounds TV difere um pouco do equivalente móvel, pois suas seções de categoria são menos desenvolvidas atualmente. No entanto, novos recursos chegarão a tempo e praticamente todas as outras funcionalidades também funcionarão na tela maior.

O aplicativo oferece recomendações com base nas opções de escuta anteriores, há um recurso de escuta contínua para retomar de onde você parou pela última vez e você pode acessar os favoritos deixados em qualquer plataforma da BBC Sounds, incluindo Alexa e através de um navegador.

A BBC Sounds TV está sendo lançada nas caixas YouView e Virgin TV agora. Você pode descobrir mais sobre os dispositivos compatíveis aqui .