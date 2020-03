Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BBC anunciou hoje uma ampla variedade de mudanças em seus serviços, projetadas para apoiar, educar e informar a nação durante esse período de bloqueio de coronavírus.

As mudanças afetarão todos os aspectos dos serviços da BBC, abrangendo TV, rádio, iPlayer e BBC Sounds, querendo garantir que haja algo para todos, especialmente para aqueles que podem estar isolados nestes tempos difíceis.

"Nós ... faremos tudo, desde usar nossas ondas aéreas para aulas de exercícios para idosos, serviços religiosos, receitas e conselhos sobre alimentação para idosos e famílias de baixa renda, e as escolas devem fechar, programas de educação para diferentes faixas etárias", disse Tony Hall diretor-geral da BBC.

"Também estaremos lançando uma nova experiência do iPlayer para crianças. E, claro, haverá entretenimento - com a ambição de dar às pessoas algum escapismo e, esperançosamente, um sorriso estranho".

Hall admite que haverá interrupções ao longo do caminho, mas a corporação fará o possível para servir o público.

Isso incluirá muitas informações, incluindo um coronavírus especial na BBC One às quartas-feiras, além de um podcast diário sobre a doença. O 5 Live será acompanhado por ele, procurando responder a perguntas e fornecer telefonemas.

Isso também vai ver uma suspensão dos planos de fechar os serviços do Botão Vermelho, que permanecerão no local por enquanto.

Haverá uma mudança no conteúdo do programa para abordar os que estão isolados, incluindo dicas de exercícios e bem-estar e um culto na igreja de domingo pela rádio local. O Beeb também pretende ter um serviço de transmissão na TV aos domingos, além de apoiar outras religiões.

Com o fechamento de escolas, a BBC também tem ambições de trabalhar com o Departamento de Educação para oferecer mais programas educacionais em assuntos de auto-aprendizagem, incluindo podcasts diários primários e secundários através da BBC Sounds.

Um novo iPlayer para crianças significa que as crianças que não podem ir à escola podem ter uma experiência do iPlayer criada para elas, com acesso ao conteúdo apropriado.

Não é tudo sério, no entanto, há muito escapismo e entretenimento no horizonte, incluindo a disponibilização de alguns dos melhores programas da BBC como caixas. Isso incluirá Spooks, The Missing, Waking the Dead, Wallander e outros clássicos.

Obviamente, a BBC não é a única fonte de entretenimento para muitos. No Reino Unido, há o próximo lançamento do Disney + em 24 de março, além de ofertas em andamento de serviços como Apple TV +, Netflix e Amazon Video.