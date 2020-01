Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BBC está encerrando seus serviços de texto do Botão Vermelho nas próximas semanas, com o encerramento iniciado nesta quinta-feira (30 de janeiro).

Seus planos foram anunciados pela primeira vez em setembro do ano passado, com o Beeb revelando que a execução dos serviços de texto do Botão Vermelho custa à corporação mais de £ 39 milhões por ano.

E, com o uso de smartphones e tablets cobrindo 80% da população do Reino Unido, além de um aperto no cinto da emissora em geral, a plataforma de notícias, esportes e informações sobre o clima foi considerada excedente aos requisitos.

No entanto, uma petição assinada por mais de 100 organizações será assinada hoje em 10 Downing Street, pedindo a suspensão da execução.

A petição foi organizada pela Federação Nacional dos Cegos do Reino Unido e afirma que os serviços fornecem uma conexão inestimável ao mundo exterior para os idosos com dificuldades de visão e audição que não possuem conexão à Internet.

Se malsucedido, marcará o fim dos serviços de texto sem internet disponíveis nas televisões em funcionamento desde o lançamento do Ceefax, há 45 anos.

A BBC disse, no entanto, que outros serviços do Red Button, como as transmissões de vídeo ao vivo disponíveis durante eventos como Glastonbury, continuarão disponíveis no futuro próximo.

