O que é BritBox? BBC e rival da ITV Netflix explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BritBox é um serviço de transmissão de vídeo por assinatura das emissoras do Reino Unido, BBC e ITV. Está disponível para teste gratuito por 30 dias e pode ser visualizado em vários dispositivos, incluindo iPhone, Android, Apple TV e TVs inteligentes da Samsung e Panasonic.

Aqui, explicamos tudo o que há para saber sobre o BritBox, incluindo como ele funciona, o que você provavelmente verá no serviço e quanto custa uma assinatura mensal.

A BBC e a ITV fizeram uma parceria para levar a BritBox ao Reino Unido no final de novembro de 2019.

É um serviço de streaming pago e original disponível em vários dispositivos, como Netflix , Amazon Prime Video e o próximo Disney + da Disney .

No entanto, seu mandato é mais específico; ele hospeda a "maior coleção de conteúdo britânico em qualquer serviço de streaming". Além disso, encomendará programas originais de empresas de produção britânicas que serão exclusivos para o serviço.

Conjuntos de caixas da BBC e da ITV podem ser encontrados na BritBox, com uma seleção muito maior de programas de origem britânica disponíveis do que em qualquer outra plataforma. O conteúdo do canal 5 também foi adicionado mais recentemente.

Shows e filmes do Channel 4 e Film4 serão adicionados no final de 2020.

A BritBox afirma hospedar a maior quantidade de conjuntos de caixas britânicos de qualquer serviço de streaming. Atualmente, são mais de 300 títulos diferentes dos programas Beeb, ITV e Channel 5. O canal 4 chegará ainda este ano.

Entre os que estão disponíveis agora estão Cracker, Downton Abbey, Broadchurch, Spooks, Only Fools and Horses e muitos mais.

A totalidade de Doctor Who, de 1963 a 1989, também está disponível - cobrindo todos os episódios disponíveis com os oito primeiros médicos.

Existem também muitos filmes britânicos clássicos, incluindo filmes Carry On, The Ipcress File e thrillers Hitchcock.

A nova programação original inclui Cordeiros de Deus, estrelada por Ann Dowd (Conto da serva) e Jessica Barden (O fim do mundo do caralho).

O BritBox está disponível para assistir através dos seguintes dispositivos:

Mac ou PC (via navegador da web)

Apple TV

Google Chromecast

Selecione TVs inteligentes Samsung

Selecione TVs inteligentes Panasonic

Iphone

iPod touch

iPad

Telefones e tablets Android

Infelizmente, não há dispositivos BritBox para Roku no momento. Você também não pode assistir BritBox através de dispositivos PS4, Xbox One ou Amazon Fire TV, incluindo o Fire TV Stick.

O BritBox custa £ 5,99 por mês para vídeo HD em "várias telas e dispositivos". Isso é mais barato que a maioria dos rivais no Reino Unido.

A Netflix, por exemplo, custa 8,99 libras por mês no Reino Unido para acessar conteúdo em HD, enquanto o Amazon Prime Video custa 5,99 libras por mês se você assinar o serviço de streaming fora da associação anual da Amazon Prime .

Se você é novo na BritBox, pode obter um período de avaliação de 30 dias gratuitamente antes do vencimento do primeiro pagamento. Saiba mais no site oficial: britbox.co.uk .

A BritBox é nova apenas no Reino Unido, pois está disponível nos EUA e no Canadá há anos.

Também um empreendimento da BBC e da ITV, a North American BritBox foi lançada em março de 2017 e cresceu para mais de 650.000 assinantes.

No entanto, é um pouco diferente, pois é simplesmente um portal para programação britânica, com uma seleção menor de arquivos e programas recentes disponíveis sob demanda. Não há programação original na proposta da BritBox nos EUA.

O conceito BritBox foi explorado pela BBC e ITV, juntamente com o parceiro original Channel 4, em 2008, sob o nome de Project Kangaroo.

Esse seria um serviço de streaming baseado em assinatura para conjuntos de caixas das três emissoras, mas foi recusado pela comissão da competição na época, pois "restringiria a concorrência no fornecimento de serviços de vídeo sob demanda (VOD) no Reino Unido". .

O projeto acabou sendo morto em 2009, depois que ajustes no conceito também foram rejeitados.

Em vez disso, o mercado de vídeos sob demanda do Reino Unido agora é amplamente dominado por serviços americanos.

Como serviço de assinatura paga, a BritBox não é concorrente dos serviços gratuitos sob demanda de emissoras individuais.

A BBC, ITV, Channel 4 e Channel 5 não têm planos de desvalorizar suas próprias ofertas online gratuitas. Em vez disso, o BritBox receberá apenas programas de arquivo que não estão mais nessas plataformas.

Por exemplo, o BBC iPlayer recentemente expandiu seu próprio período de disponibilidade de shows para um ano, para que a BritBox receba séries após os 12 meses.

Também foi confirmado que, embora a BritBox seja uma concorrente direta da Netflix e da Amazon Prime Video, os programas da BBC e da ITV também continuarão sendo hospedados por esses serviços. Eles simplesmente não terão a quantidade de programação disponível no BritBox.