(Pocket-lint) - O mercado de TV de gama média está em plena expansão neste momento e a Bang & Olufsen apresentou uma opção muito atraente, embora tipicamente premium. Mas o que você realmente espera?

O Beovision Contour de 55 polegadas usa a tela OLED da LG, portanto, garante que o visual não seja deixado ao acaso. Porém, é no áudio que a B&O é mestre.

O novo conjunto vem com um alto-falante Beosound Stage, que abriga 11 drivers de alto-falante e amplificadores, incluindo drivers de graves de 4 x 4 polegadas. Isso inclui a tecnologia de alto-falante Dolby Atmos de três canais, que oferece uma experiência auditiva espacial.

No verdadeiro estilo Bang & Olufsen, a construção parece de primeira qualidade. Existem três opções de cores para escolher: Silver, Black Antracite e Gold Tone. Todos eles têm tecidos combinados ou folheados de madeira para a capa do alto-falante na frente. São os pequenos toques que podem fazer ou quebrar um produto. Coisas como cabos fora do lugar. Mas a B&O garante que eles sejam roteados internamente e fora de vista.

Você pode escolher entre três opções de suporte diferentes. Um suporte de chão mais longo, um suporte de mesa mais curto ou uma opção de montagem na parede. Os suportes são ambos feitos de alumínio para dar continuidade ao toque premium. E a integração do alto-falante e da TV parece ótima.

E quanto ao preço? É algo que você não pode ignorar na B&O, considerando a qualidade sólida que geralmente oferece.

O acabamento em tecido é vendido por £ 6.300, enquanto a madeira sai por £ 7.100. Este é o preço para a opção de suporte de chão. Mas o que é bom é que ele adiciona o controlador Beoremote One - que normalmente custa £ 300 sozinho. Vá para Bang and Olufsen para mais.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Rik Henderson.