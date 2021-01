Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Projetores portáteis são uma ideia divertida, mas na maioria das vezes, eles são pesados e requerem periféricos ou alto-falantes adicionais para serem úteis. A Asus espera desafiar isso com ZenBeam Latte L1, um projetor cápsula que estreou na CES deste ano apenas virtual .

Este é o mais novo projetor portátil da Asus, mas é impressionante porque contém alguns recursos a um preço relativamente decente. Custa US $ 399 e emite uma imagem de 720p com 300 lumens de luz LED, tornando-o mais brilhante do que outros projetores portáteis, incluindo o popular Nebula de Anker, que pode ser encontrado na Amazon por cerca de US $ 300 . Ele também possui um sistema de alto-falantes sintonizado Harman Kardon de 10W integrado.

A Asus está realmente anunciando que o Latte também funciona como um alto-falante Bluetooth. Ele disse que você pode transmitir músicas por cerca de 12 horas antes de precisar de uma carga.

A Asus também está promovendo o projetor com todo esse ângulo da xícara de café, chegando a dizer que parece um, o que é estranho. A Asus também afirmou que é “o primeiro projetor a oferecer um exterior de tecido.” Mas e o já disponível projetor Mi Smart Compact de 499 dólares da Xiaomi?

De qualquer forma, o Asus Latte projeta sem fio o que quer que esteja em seu telefone ou dispositivo HDMI. Você pode obter três horas de suco com sua bateria de 6.000 mAh, que deve durar um filme inteiro. Ele pode produzir uma imagem de 40 polegadas diagonalmente a um metro da parede, 80 polegadas a dois metros e um máximo de 120 polegadas a três metros. Mas não será extremamente brilhante de muito longe.

Latte é compatível com iOS, Android e Windows 10. A ASUS também inclui suporte para Aptoide TV, para que você possa acessar seus aplicativos de streaming favoritos.

A Asus disse que seu projetor chegará aos Estados Unidos no segundo trimestre do ano, provavelmente em maio. Não há informações sobre preço ou disponibilidade para o Reino Unido.

Para mais anúncios do CES 2021, consulte o resumo do Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.