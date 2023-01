Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A adaptação da Apple TV+ da série de romances da Fundação Isaac Asimov está recebendo uma segunda temporada, com a Apple já tendo confirmado uma janela de data de lançamento e até mesmo um trailer teaser lançado. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a segunda temporada da Foundation, incluindo quem voltou para a nova parcela e o que você pode esperar.

Foundation season 2: O que esperar

HÁ SPOILERS ABAIXO.

A Fundação segue o psico-histórico Hari Seldon (interpretado por Jared Harris), enquanto ele vem com uma fórmula que prevê o fim do Império Galáctico e a destruição da humanidade. Para preservar o conhecimento, Hari ajuda a construir a Fundação, um grupo de rebeldes que desafiam o Império. A história se estende por centenas de anos, com múltiplos grupos guerreando para controlar o destino da humanidade.

A primeira temporada da Fundação estreou em setembro de 2021, e a Apple a renovou para uma segunda temporada um mês depois. Embora tenha lançado uma primeira imagem para a segunda temporada e um trailer, ela não divulgou muitos detalhes sobre o que esperar. Pode-se supor que o Dia do Irmão de Lee Pace enfrentará o Hari Seldon de Harris - ou pelo menos a representação da IA de sua consciência, dado que Seldon morreu.

Outra grande revelação na estação é que os irmãos Dawn, Day e Dusk - retratados por Cassian Bilton, Lee Pace e Terrence Mann - respectivamente, não são clones idênticos de Cleon I. Décadas antes, um grupo de resistência anti-Empério adulterou o DNA do corpo de Cleon I, portanto nenhum dos atuais governantes do Império são clones idênticos de Cleon I. Esta é uma enorme linha de conspiração não resolvida.

A segunda estação também deve explorar a Segunda Fundação. A Primeira Fundação é o foco da primeira temporada. Seldon criou duas Fundações em duas extremidades da galáxia - uma que o Império conhece e outra que não conhece. Uma Segunda Crise de Seldon também deveria constituir a maior parte da segunda temporada da série. O primeiro trailer para a nova temporada se concentra nos sacrifícios da Fundação - como eles deixaram suas casas e vidas para seu objetivo. Mas a Fundação ainda está encarregada de reconstruir a sociedade, e eles aparentemente passam pela Crise da Religião, com líderes usando palavras do divino para controlar as pessoas que lutam após a queda do Império.

Outro grande ponto de trama da temporada um envolve Salvor Hardin (interpretado por Leah Harvey), a filha de Gaal Dornick (interpretado por Lou Llobell). Gaal congelou seu embrião no episódio dois, e esse óvulo fertilizado tornou-se Salvor, que vive em Terminus mais de um século depois. Gaal e Salvor eventualmente se encontram por causa do enredo de viagens no tempo do programa e Gaal entra na criostase por décadas. Na segunda temporada, a Fundação pode mostrar a reação de Gaal a Salvor quando estiverem reunidos, o que deve ser estranho para eles, considerando que Salvor é mais velho que sua mãe. Salvor tem cerca de 26 ou 27 anos de idade, enquanto Gaal tem apenas 22 ou 23 anos de idade no programa.

Se você leu a série da Fundação pelo autor de ficção científica Isaac Asimov, você provavelmente pode prever para onde a segunda temporada da Fundação poderá ir. Mas tenha em mente que a Apple pode continuar a se desviar do material de origem.

Fundação temporada 2: Elenco

Aqui está quem está voltando para a segunda temporada da Fundação:

Jared Harris como Hari Seldon

Lee Pace como Brother Day

Lou Llobell como Gaal Dornick

Leah Harvey como Salvor Hardin

Laura Birn como Eto Demerzel

Terrence Mann como Irmão Dusk

Cassian Bilton como Irmão Dawn

A segunda temporada de fundação também apresentará novos personagens, além de novos mundos. A Apple confirmou pelo menos 10 novos personagens, assim como os atores que os interpretarão (veja abaixo a lista completa). Curiosamente, dos 10 personagens, Poly Verisof, O Senhor da Guerra de Kalgan, Bel Riose e Hober Mallow são os únicos que aparecem nos romances. Os outros seis são construções completamente novas.

Isabella Laughland como Irmão Constant

Kulvinder Ghir como Poly Verisof

Sandra Yi Sencindiver como Enjoiner Rue

Ella-Rae Smith como Rainha Sareth do Domínio das Nuvens

Dimitri Leonidas como Hober Mallow

Ben Daniels como Bel Riose

Holt McCallany como Warden Jaegger Fount

Mikael Persbrandt como O Senhor da Guerra de Kalgan

Rachel House como Tellem Bond

Nimrat Kaur como Yanna Seldon

Época de fundação 2: Data de lançamento

A Apple renovou a Fundação para mais uma corrida de 10 episódios, e está programada para estrear no "verão de 2023".

Foundation season 2: Como assistir

Foundation season 2 estreará exclusivamente no serviço de streaming de vídeo da Apple, Apple TV+, que começa em US$ 6,99 por mês nos EUA, após um período experimental gratuito de 7 dias.

Foundation season 2: Trailer

A Apple lançou um trailer até agora para a segunda temporada da Fundação. Tem cerca de dois minutos de duração, sendo a primeira metade das filmagens em sua maioria uma recapitulação da primeira temporada. Você pode assistir o trailer acima.

Foundation season 2: Como recuperar o atraso

A primeira temporada da Fundação está disponível para assistir agora na Apple TV+.

Escrito por Maggie Tillman.