A HBO Max sabe que seu aplicativo Apple TV nem sempre funciona - consertar a entrada

(Pocket-lint) - Os assinantes da HBO Max com uma Apple TV 4K que descobriram que não podem realmente transmitir conteúdo podem ansiar por uma correção, felizmente.

Várias pessoas que usam qualquer geração da Apple TV 4K rodando tvOS 16.1 e a última versão do aplicativo HBO Max relataram que tentar reproduzir conteúdo é um exercício infrutífero. Uma simples mensagem de erro diz que o aplicativo "não pode jogar título", o que é menos que inútil.

Enquanto algumas pessoas conseguiram colocar as coisas de volta em funcionamento apagando e reinstalando o aplicativo, forçando o abandono do mesmo ou simplesmente entrando e saindo, outras não tiveram tanta sorte. Agora, a HBO Max confirmou que está ciente do problema e trabalhando em uma solução. O equipamento diz que sua equipe de engenharia está investigando e que os usuários devem manter os olhos abertos para uma atualização de software que deve fazer com que as coisas voltem a funcionar corretamente.

Entretanto, The Verge relata que pode haver uma solução em potencial que a maioria nunca pensaria - desativar o HDR. Outra solução louca é reduzir a resolução de sua Apple TV para 1080p ou 720p, mas nesse ponto, preferimos esperar que a HBO Max conserte isso por si só do que lidar com conteúdo de baixa resolução.

Esperamos que a atualização do aplicativo seja feita mais cedo em vez de mais tarde, com muita exibição de férias apenas esperando para acontecer - e não em 720p!

Escrito por Oliver Haslam.