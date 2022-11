Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tiver uma TV Apple 4K nova e brilhante de 128GB, você pode descobrir que metade desse armazenamento não pode ser usada, deixando você com os mesmos 64GB que todos os outros.

A última Apple TV 4K foi posta à venda não há muito tempo, mas alguns dos que se espalham para a versão grande do papai de 128GB estão descobrindo que poderiam muito bem ter economizado seu dinheiro. Para essas pessoas, apenas 64GB desse armazenamento podem ser usados - deixando outros 64GB apenas arrefecendo no canto, não fazendo muito. Pobre show, Apple.

A questão foi descoberta por poucas pessoas agora, sem aparentemente nenhuma maneira oficial de recuperar esses 64GB. Aqueles que estão sofrendo com este bug particularmente irritante dizem que recebem um erro quando atingem o limite de 64GB, com o tvOS simplesmente dizendo que "o aplicativo não pode ser instalado porque não há espaço suficiente". Elimine um ou mais aplicativos ou gerencie seu armazenamento em Configurações".

Entretanto, pode haver uma maneira sorrateira de forçar sua TV Apple de 128GB a jogar bola. O Macworld informa que o erro aparece se você tentar baixar um aplicativo após o limite de 64GB ter sido ultrapassado. Se você estiver abaixo desse ponto e fizer fila com uma tonelada de downloads, você está em ouro. "Você pode fazer fila de downloads quando estiver abaixo de 64GB e eles serão completados, podendo levar seu armazenamento total usado muito além desse limite", diz o relatório. "O erro só parece surgir quando você inicia um novo download enquanto o armazenamento está acima da marca de 64GB".

Por mais que isso possa colocar as pessoas em funcionamento, é menos do que ideal. Infelizmente, parece que o último tvOS 16.2 beta também não conserta as coisas. Esperamos que a Apple lance uma atualização para lidar com este bug mais cedo em vez de mais tarde.

Escrito por Oliver Haslam.