A Apple TV 4K agora suporta HDR10+ e é a mais poderosa até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou hoje seu set-top box de TV Apple atualizado, adicionando um chip mais rápido e suporte para HDR10+ no processo.

A nova caixa atualizada tem a mesma aparência e funciona da mesma forma que outras caixas de transmissão da Apple têm há algum tempo e suporta tvOS 16 fora da caixa. A Apple diz que a adição de um chip biônico A15, assim como o iPhone 14, faz desta a TV Apple mais rápida até o momento. Isso deve ser útil quando se joga os mais recentes jogos Apple Arcade, enquanto que iniciar transmissões de vídeo de TV+ e Netflix da Apple deve ser mais rápido do que nunca.

A adição de suporte para HDR10+ junto com o Dolby Vision existente significa que os telespectadores de TV e cinema podem ansiar por melhores detalhes e cores mais vibrantes assumindo que seu conteúdo e o aplicativo de streaming o suporte, ou seja.

A Apple diz que a Apple TV 4K atualizada vem em duas configurações, com 64GB e 128GB de armazenamento, dependendo de qual você escolher. A principal opção para os clientes é decidir se eles precisam ou não de Ethernet - ambas as versões vêm com Wi-Fi como padrão, embora aqueles que escolherem Wi-Fi terão 64GB, a opção de Ethernet dobra isso para 128GB. É claro que você também receberá a última versão do Siri Remote. O comunicado de imprensa da Apple também torna todos conscientes de que a Apple TV 4K pode atuar como um hub para sua casa inteligente,

O mais notável de todos, no entanto, é o novo preço. A Apple TV 4K começará agora com apenas US$129 quando for à venda na sexta-feira, 4 de novembro, incluindo o suporte de Matéria e Fio.

Escrito por Oliver Haslam.