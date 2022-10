Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple TV+ atualmente não exibe nenhum anúncio durante a exibição de programas de TV, filmes e documentários no serviço de streaming de vídeo, mas isso pode estar prestes a mudar.

Um dos benefícios de pagar por um serviço de streaming como o Apple TV+ é o fato de não ter que lidar com os anúncios que bombardeiam os telespectadores nos canais de televisão tradicionais. Mas, com a Netflix e a Disney+ preparando seus próprios canais de anúncios, um novo relatório sugere que a Apple poderia estar trabalhando para vender anúncios contra programas como Ted Lasso, For All Mankind, e Severance.

Citando executivos de agências de mídia, a DigiDay informa que a Apple está realizando discussões sobre "uma abordagem incomum para vender tempo de anúncio na Apple TV+". A reportagem prossegue dizendo que a Apple estava originalmente fazendo movimentos que "se assemelhavam mais a uma busca de venda do que a um modelo tradicional de anúncios baseados no público".

Executivos disseram à DigiDay que, na época, a Apple não tinha nenhum interesse em trabalhar com uma plataforma do lado da demanda (DSP), mas que agora mudou tão recentemente quanto agosto de 2022.

Uma DSP é um sistema que permite aos compradores de publicidade gerenciar esses anúncios através de uma interface específica, permitindo que eles concorram por tempo de antena e anúncios. As fontes da DigiDay dizem que a Apple agora não está apenas planejando trabalhar com um DSP - ela está construindo um de seus próprios.

A Apple TV+ já mostra anúncios em suas transmissões ao vivo de beisebol, mas nenhum conteúdo pré-gravado os exibe atualmente. Ainda não está claro se a Apple poderia estar planejando injetar anúncios na experiência Apple TV+ que temos hoje, ou se um novo nível apoiado por anúncios poderia ser adicionado abaixo da oferta atual de £4,99 / $4,99 / EUR4,99 por mês.

A Apple TV+ poderia ser gratuita com anúncios no futuro? O tempo dirá.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.