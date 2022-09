Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad and Better Call Saul, está fazendo uma nova série de TV com um rosto muito familiar. No entanto, não será para a AMC nem para a Netflix - a Apple garantiu os direitos para a TV+.

O projeto atualmente sem título foi assinado por duas temporadas e estrelará Rhea Seehorn, que recebeu uma indicação do Emmy este ano por seu papel como Kim Wexler em Melhor Chamada para Saul.

Será feito por Gilligan's High Bridge Productions e Sony Pictures Television, com o próprio Gilligan executando e produzindo executivos.

A Apple ganhou uma guerra de lances alegadamente ferozes para o novo programa, com pelo menos oito redes e plataformas que dizem ter estado interessadas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Oprazo de entrega do orçamento é de US$ 13,5 milhões (cerca de £ 12 milhões) a US$ 15 milhões por episódio. Não se sabe quantos episódios no total a Apple encomendou.

O enredo e o cenário também ainda não foram revelados, embora se entenda que o programa não será ambientado no universo Breaking Bad (como com o trabalho de Gilligan por vários anos): "Depois de 15 anos, achei que era hora de fazer uma pausa na escrita de anti-heróis... e quem é mais heróico do que o brilhante Rhea Seehorn? Já passou muito tempo que ela teve seu próprio programa, e eu me sinto com sorte de poder trabalhar nele com ela", disse ele.

Seehorn também levou para o Twitter para expressar sua própria excitação.

Eu estou EM MAIOR LUA entusiasmado com esta!!!!

As palavras não podem expressar.

Meu coração está explodindo! https://t.co/rnqGSO1AvU-- Rhea Seehorn (@rheaseehorn) 22 de setembro de 2022

Escrito por Rik Henderson.