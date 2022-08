Mestres do Ar: Tudo o que você precisa saber sobre a Banda dos Irmãos segue

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Masters of the Air é supostamente a próxima parcela na franquia Band of Brothers ao lado do The Pacific. Se você tem estado esperando por mais ações de alta octanagem na luta contra os nazistas, então você vai querer ficar de olho nesta.

As filmagens aparentemente começaram em abril de 2021 e a série está planejada para ser lançada em algum momento em 2022, portanto, aqui está tudo o que sabemos até agora.

Masters of the Air é uma mini-série de nove partes que, como Band of Brothers está sendo produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, entre outros.

É uma série ainda não atualizada que está sendo feita para a Apple TV+. O programa está sendo adaptado do livro "Masters of the Air" de Donald L. Miller: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany".

Esse trabalho é uma recontagem das ações da Oitava Força Aérea do Exército dos EUA, a força bombardeira americana que levou a luta para a Alemanha nazista a um grande custo pessoal. Esses tripulantes americanos sofreram mais baixas durante a guerra do que todo o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, então você pode imaginar que a história será angustiante e cheia de ação.

Grande parte da história está prevista para acontecer na Inglaterra e parte do trabalho resultou em gastos maciços para recriar uma base da Força Aérea americana em Buckinghamshire (como foi visto pelo Daily Mail).

Muito trabalho foi feito para preparar o palco para o espetáculo e há algumas fotos fantásticas de cabanas Nissen da Segunda Guerra Mundial surgindo e vistas dos bastidores dos B-17s sendo usados no espetáculo.

A recontagem escrita da história da Oitava Força Aérea detalha a vida na Inglaterra em tempo de guerra, assim como histórias de campos de prisioneiros de guerra alemães e as dificuldades que as tripulações de bombardeiros tiveram que enfrentar. Esperamos ver algumas dessas histórias comoventes sendo maravilhosamente recontadas também durante a série de TV.

Masters of the Air tem uma longa lista de elencos encabeçada por Austin Butler (de fama biópica de Elvis) que interpreta o Major Gale Cleven. Um homem que já estava no auge da ação em junho de 1943. A história diz que seu B-17 foi abatido em outubro de 1943, então podemos esperar alguns destaques interessantes para o papel principal.

Outros membros do caso incluem Barry Keoghan interpretando o tenente Curtis Biddick. Keoghan já teve um papel importante em um filme da Segunda Guerra Mundial recentemente, quando interpretou George em 2017, em Dunquerque.

Sawyer Spielberg, o filho de Steven Spielberg também faz uma aparição interpretando o tenente Roy Frank Claytor. Enquanto Rafferty Law (filho do juiz Law) interpreta o Sgt. Ken Lemmons.

Outros membros do elenco incluem:

Callum Turner como Major John Egan

Ben Radcliffe como Capitão John D. Brady

Anthony Boyle como Major Harry Crosby

Edward Ashley como Tenente-Coronel John B. Kidd

Nate Mann como Major Robert 'Rosie' Rosenthal

Elliot Warren como Tenente James Douglass

E muitos mais

Masters of the Air já está em produção há algum tempo. Foi originalmente confirmado pela HBO em 2013 e o desenvolvimento estava previsto para custar até 200 milhões de dólares. Desde então, a produção foi abandonada pela HBO, mas retomada como exclusiva da Apple TV+.

O acordo com a Apple ocorreu em 2019, mas a produção sem dúvida tem sido um pouco difícil desde então, graças a vários bloqueios nos últimos anos. Os testes COVID-19 positivos da equipe também interromperam a produção por algum tempo em julho de 2021, de acordo com alguns relatos também.

Não há nenhuma palavra oficial sobre quando os Mestres da mini-série Air irão atingir nossas telas. Diz-se que será planejado para "fins de 2022", mas ainda não ouvimos nenhuma atualização sobre a data real.

Nenhum trailer oficial também ainda está disponível, portanto, é provável que seja uma longa espera.

Escrito por Adrian Willings.