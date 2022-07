Sky Go finalmente disponível na Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os proprietários da Apple TV podem finalmente acessar a Sky Go em suas caixas, trazendo toda a experiência Sky para uma TV de reserva sem a necessidade de um Sky Q Mini Box do Sky Stream Puck.

Pocket-lint soube dos planos durante o lançamento da Sky Glass no final de 2021, mas agora ela está disponível.

Você precisará ser um cliente existente da Sky TV com um plano Sky Q Multiscreen (ou Sky Glass Whole Home), mas o aplicativo funciona da mesma forma que funciona no iPad e no iPhone. Isso significa que você pode transmitir TV ao vivo e conteúdo sob demanda, dependendo de sua assinatura de TV.

Por exemplo, se você pegar os pacotes Sky Sports e/ou Sky Cinema, você pode vê-los através do aplicativo Sky Go na Apple TV também, sem custo extra.

Há mais de 100 canais disponíveis no aplicativo Sky Go Apple TV. A programação da BBC não está incluída, mas a ITV, Canal 4 e Canal 5 estão.

Há outros canais de entretenimento, como o Sky Atlantic da Sky, e uma mistura saudável de crianças, notícias, documentários e canais de estilo de vida, também.

O aplicativo Sky Go está disponível através da App Store em seus dispositivos Apple TV HD ou Apple TV 4K. Basta ir até lá, baixar o aplicativo e fazer o login com sua Sky ID existente.

Escrito por Rik Henderson.