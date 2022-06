Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Embora esperássemos que uma nova Apple TV fosse anunciada no início deste ano, não tivemos um pio. Na verdade, nem mesmo a tvOS recebeu uma menção durante a recente palestra principal da WWDC.

No entanto, um relatório afirma que a Apple procurará atualizar sua TV no final deste ano, com algum novo hardware interno e mais memória. Só não espere um HomePod atualizado também, pois é improvável que isso apareça até 2023.

Mark Gurman de Bllomberg escreve na última edição de sua newsletter semanal, Power On, que uma nova Apple TV - designada pelo modelo interno número J255 - ganhará um chip A14 e um gigabyte adicional de RAM.

Com a Apple TV 4K de 2021 com uma estimativa de 3GB de RAM, isso colocará seu sucessor em até 4GB. Isto e o novo SoC deverão tornar o novo modelo mais rápido e ainda mais capaz de rodar os jogos Apple Arcade.

Quanto ao próximo HomePod (B620), Gurman sugere que a Apple planeja aumentar o tamanho novamente - tornando-o mais parecido com o HomePod original do que com o Mini.

Ele também escreve que ele irá ostentar um chipset semelhante ao próximo Apple Watch Series 8. O mais interessante, talvez, é que ele também adotará um display atualizado na parte superior com funcionalidade multitouch.

Supomos que saberemos mais nos próximos meses à medida que a Apple se prepara para um período de outono ocupado.

Escrito por Rik Henderson.