A Apple transmitirá cada jogo da Liga Principal de Futebol de 2023 a 2032

(Pocket-lint) - A Apple está apostando tudo em esportes ao vivo.

A empresa com sede em Cupertino anunciou um acordo de 10 anos com a Major League Soccer (MLS). Ela oferecerá transmissões de cada partida da MLS do início de 2023 até 2032, mais uma prova de que está colocando uma grande prioridade nos esportes ao vivo.

A Apple está pagando pelo menos 250 milhões de dólares por ano pela MLS pelos jogos, de acordo com o Sports Business Journal.

Você poderá assistir aos jogos da MLS se assinar um novo serviço de streaming MLS(ainda sem nome) que estará disponível "exclusivamente através do aplicativo Apple TV ", de acordo com o comunicado de imprensa da Apple. Uma "ampla seleção" de jogos da MLS e da Copa da Liga estará disponível aos assinantes da Apple TV+ "com um número limitado de jogos disponíveis de graça".

A Apple e a MLS ainda não anunciaram quando poderão se inscrever para o serviço, ou mesmo o preço da assinatura, mas disseram que mais informações seriam reveladas "nos próximos meses". Eles disseram que não haverá apagões locais ou restrições, mas alguns jogos ainda poderão ser transmitidos em redes de televisão linear como a ESPN.

Ah, e se você tiver um bilhete de temporada completa, você terá acesso ao novo serviço de streaming MLS. É considerado um"Benefício do portador do bilhete de temporada".

Além do futebol, a Apple também oferece jogos da Liga Principal de Beisebol nas sextas-feiras. Também correm rumores de que vai atrás do Ingresso de Domingo da NFL.

Escrito por Maggie Tillman.