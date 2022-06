Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nomad, uma empresa relativamente conhecida por produzir acessórios de couro de alta qualidade para produtos Apple - incluindo as capas do iPhone, AirPods e iPad - introduziu uma nova capa para o Siri Remote da Apple TV.

Esta capa não é, no entanto, como qualquer outra capa de couro padrão. Ela esconde um bolso para um AirTag dentro dela para que você nunca mais perca o controle remoto da sua Apple TV.

Ao fazer isso, ela permite uma característica que a Apple provavelmente deveria ter introduzido ao Siri Remote desde o início: usar o Find My para localizá-lo sempre que ele desaparecer. O que - se houver crianças em casa - acontece mais vezes do que você imagina.

A capa não vem com o AirTag em si, mas apenas tem um bolso em forma de AirTag dentro da capa, então você ainda precisa comprar o AirTag separadamente se ainda não tiver um.

Como a maioria das coisas que o Nomad produz, ele é feito de um fino Horween de couro produzido nos EUA que - com o tempo - se tornará desgastado. Ou, para usar o termo técnico, patina.

A caixa em si pesa cerca de 33 gramas sem incluir o controle remoto ou AirTag, e apresenta um forro macio em microfibra para garantir que a caixa remota de alumínio esteja protegida de arranhões e marcas.

Está disponível por encomenda agora diretamente da Nomad Goods com um preço inicial de US$ 33 nos EUA, com um preço total de varejo de US$ 39 quando o estoque estiver mais prontamente disponível em 15 de junho.

Escrito por Cam Bunton.