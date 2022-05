Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple planeja lançar uma Apple TV acessível, e poderá até mesmo lançar até o final do ano, segundo o analista Ming-Chi Kuo.

A Kup é conhecida por prever com precisão o roteiro dos próximos produtos da Apple. Em um tweet recente, ele disse que a Apple lançará uma Apple TV "que melhora a estrutura de custos" no segundo semestre de 2022. Em outras palavras, poderia ser mais barato do que os modelos existentes da Apple TV. Atualmente, a Apple vende a Apple TV 4K de 34GB por $179.

Um modelo de 64GB da Apple TV 4K também está disponível por US$ 199. A Apple vende a geração anterior da Apple TV HD por $149 com 32GB de armazenamento também. Ela não oferece 4K.

A Apple vai lançar uma nova versão da Apple TV que melhora a estrutura de custos no 2H22. Penso que a estratégia agressiva da Apple de integrar hardware, conteúdo e serviços em meio à recessão ajudará a fechar a lacuna com seus concorrentes - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 de maio de 2022

Kuo disse que a "estratégia agressiva da Apple de integrar hardware, conteúdo e serviços em meio à recessão ajudará a fechar a lacuna com seus concorrentes". Seu tweet não revela mais sobre o dispositivo, mas parece que a Apple quer rivalizar melhor com Roku e a Amazon, oferecendo seu próprio reprodutor de mídia de streaming barato.

Tenha em mente que a Apple é frequentemente rumores de que está desenvolvendo novo hardware, e a maior parte dele nunca chega a frutificar. Por exemplo, em 2021, a Bloomberg relatou que a Apple estava desenvolvendo uma versão melhorada da Apple TV 4K. Portanto, não uma versão mais barata. Na época, o relatório afirmava que a nova Apple TV teria um alto-falante e uma câmera HomePod integrados para o FaceTime.

Talvez a Apple esteja apenas tentando atender a ambas as extremidades do espectro de preços?

Escrito por Maggie Tillman.