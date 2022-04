Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se a 'A Última Dança' da Netflix é algo a se passar, as documentações sobre as superestrelas do basquete da NBA podem ser absolutamente brilhantes, mesmo para aqueles que não acompanham o esporte.

Enquanto 'The Last Dance' se concentra no ícone Michael Jordan, 'They Call Me Magic' é uma docuseries que se concentra na vida e carreira de outra superestrela da NBA - Earvin 'Magic' Johnson.

Aqui está tudo que você precisa saber sobre 'They Call Me Magic', incluindo quando está disponível para assistir, o que esperar e como assistí-lo.

A Apple anunciou 'They Call Me Magic' em 4 Febraury 2022. Um trailer - que você pode assistir um pouco mais abaixo neste recurso - foi lançado em 12 de março de 2022.

O documentário 'They Call Me Magic' foi então lançado em 22 de abril de 2022 e todos os episódios estão agora disponíveis para transmissão global.

'They Call Me Magic' é um docuseries da Apple TV+, então você precisará de uma assinatura do serviço de streaming de TV da Apple para assisti-lo.

A Apple TV+ custa £4,99/$4,99 por mês e o aplicativo Apple TV está disponível no iPhone, iPad, Apple TV e vários outros dispositivos, inclusive através da Sky no Reino Unido e em TVs e consoles de jogos inteligentes. Ele também está incluído como parte de algumas das opções de assinatura do Apple One.

"Eles me chamam de mágica" tem quatro episódios, cada um deles com uma hora de duração.

É, portanto, um pouco mais curto do que 'The Last Dance', que tem 10 episódios. Os episódios de "The Last Dance" têm todos cerca de 50 minutos de duração, portanto um pouco mais curtos do que os episódios de "They Call Me Magic".

"They Call Me Magic" é tudo sobre a lenda Earvin 'Magic' Johnson da NBA. Ele o levará através de sua vida, desde seu humilde começo até sua carreira com os Lakers e seu "deslumbrante estilo de jogo que mudou para sempre o jogo de basquete".

Os documentos em quatro partes cobrirão seu "choque de um diagnóstico de HIV que ele transformou de tristeza em triunfo", juntamente com sua "transcendência de superestrela esportiva para titã empresarial, abrindo novas trilhas para ex-atletas e revolucionando a maneira como a América corporativa faz negócios nas comunidades negras".

Há entrevistas do Presidente Obama, Larry Bird, Pat Riley e muito mais.

Sim, a Apple lançou um trailer de 'They Call Me Magic' em março de 2022. Você pode vê-lo abaixo.

A Apple estreou outro documentário de basquete ao mesmo tempo em que 'They Call Me Magic' chamado 'The Long Game': Bigger Than Basketball'. É sobre Makur Maker, um candidato cinco estrelas da NBA que se dirige ao Draft, até que um desvio inesperado o viu jogar basquetebol pela Universidade de Howard.

Se você não viu o "The Last Dance" da Netflix sobre Michael Jordan, isso também vale bem um relógio.

Além disso, se você é um fã geral do esporte, então existem muitos documentários em que você pode colocar seus dentes, assim como shows como o " Drive to Survive" do Netflix, que é sobre a F1.

A Apple também anunciou um documentário com o sete vezes campeão mundial de F1, Lewis Hamilton, sobre o qual você pode ler em nosso longa separado.

Escrito por Britta O'Boyle.