Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para Toda a Humanidade - a aclamada série de ficção científica Apple TV+ - voltará para uma terceira temporada em junho. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada. Discutiremos em que ano está marcada, em que trama provavelmente se concentrará, quem está voltando para retomar seus papéis, se há trailers e, mais importante, quando e onde você poderá transmitir a terceira temporada do For All Mankind.

For All Mankind mostra uma história alternativa - uma história em que a Rússia venceu os EUA ao colocar o primeiro homem na lua, fazendo com que a corrida espacial entre os dois países se intensificasse e nunca chegasse a um fim. A série nos apresenta a vida dos astronautas e do pessoal da NASA a partir dos anos 60, mostrando suas vidas profissionais e pessoais ao longo de duas décadas. Enquanto as duas primeiras temporadas se concentram nas tensões entre os EUA e os soviéticos sobre o controle da Lua, a mais nova temporada está marcada para os anos 90 e parece centrar-se em torno dos EUA tentando ser o primeiro país na Terra a colonizar Marte.

As duas primeiras estações do For All Mankind cobriram quase duas décadas, começando em 1969 e terminando no final dos anos 80. A terceira temporada mostrará a metade dos anos 90 - ou, mais especificamente, 1995, como sugerem as duas finais da temporada de For all Mankind, bem como um recente trailer de teaser para a terceira temporada.

For All Mankind é criado por Ronald D Moore, Matt Wolpert, e Ben Nedivi.

Wolpert e Nedivi servem como showrunners do For All Mankind, e produzem executivos ao lado de Moore, David Weddle, Bradley Thompson e Nichole Beattie, assim como Maril Davis para Tall Ship Productions.

A Sony Pictures Television produz o programa para a Apple TV+.

A Apple já anunciou quem está voltando para a terceira temporada:

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

Além disso, Edi Gathegi se juntará ao elenco principal nesta temporada como o novo personagem, Dev Ayesa.

Para Toda a Humanidade estreará em 10 de junho de 2022. Veja o trailer do anúncio da data acima.

A terceira temporada do For All Mankind consistirá de 10 episódios, que serão transmitidos semanalmente às sextas-feiras.

A terceira temporada do For All Mankind estreará exclusivamente no serviço de assinatura de vídeo pago da Apple, Apple TV+. Para saber mais sobre o serviço, incluindo quanto custa e como funciona, veja nosso guia.

Você pode assistir ao primeiro trailer teaser da terceira temporada do For All Mankind através do vídeo no topo deste guia.

Para estar totalmente preparado para a terceira temporada do For All Mankind, você realmente deve assistir à primeira e segunda temporada na Apple TV+:

Assista a temporada 1 e a 2 do For All Mankind na Apple TV+

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é o Amazon Fire TV Stick 4K Max. Também excelentes são o Google Chromecast com Google TV, o Roku Express 4K, o Apple TV 4K e o Amazon Fire TV Stick.

Escrito por Maggie Tillman.