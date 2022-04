Severance temporada 2: tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Severance é um thriller de ficção científica inquietante que imagina um mundo no qual você pode dividir sua consciência entre o trabalho e a vida doméstica. A série aclamada pela crítica tem um enredo engenhoso e alucinante que cativou os espectadores desde o início.

Ainda é cedo, mas alguns já a chamam de uma das melhores séries de 2022. Na verdade, foi tão bem que a Apple a renovou para uma segunda temporada antes de transmitir toda a primeira temporada.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a segunda temporada de Severance, incluindo como assisti-la, quando deve ser lançada e quem está nela.

Nenhuma data de lançamento oficial foi anunciada para a segunda série. A primeira temporada estreou em 18 de fevereiro de 2022 e foi concluída em 8 de abril de 2022. Os episódios foram lançados uma vez por semana durante a duração da série, cada um saindo na sexta-feira às 12h PT / 3h ET / 8h BST.

A Apple anunciou que a série foi renovada para uma segunda temporada em 6 de abril de 2022.

Com base nisso, estamos prevendo que a segunda temporada será lançada no início de 2023, possivelmente em fevereiro para manter a linha da primeira temporada.

Quando a segunda temporada de Severance for lançada, você precisará de uma assinatura do Apple TV+ para assisti-la. O aplicativo Apple TV está disponível em várias plataformas, incluindo iPhone, iPad e Apple TV, bem como Android, algumas Smart TVs e alguns bastões de streaming.

Você pode ler mais sobre o Apple TV+ em nosso recurso separado . Mas, resumindo, custará £ 4,99 / $ 4,99 por mês ou é incluído como parte de alguns dos pacotes de assinatura do Apple One .

A primeira temporada de Severance teve 9 episódios no total. É muito cedo para dizer se isso permanecerá o mesmo para a segunda temporada, mas, dada a popularidade do programa, esperamos que o número de episódios aumente ou permaneça o mesmo.

Normalmente, a programação original da Apple permanece consistente com a contagem de episódios. Mythic Quest, Servant e Dickinson mantiveram o mesmo número de episódios por várias temporadas, uma exceção notável é Ted Lasso , que aumentou de 10 episódios para 12 em sua segunda temporada.

Esperamos que a maioria dos membros do elenco retorne para a segunda temporada, a menos, é claro, que eles morram na primeira temporada. Aqui estão alguns dos principais atores e seus personagens que esperamos ver na segunda temporada:

Adam Scott como Mark Scout

Zach Cherry como Dylan

Britt Lower como Helly

Tramell Tillman como Seth Milchick

Jen Tullock como Devon

Dichen Lachman como Sra. Casey

Michael Chernus como Ricken

John Turturro como Irving

Christopher Walken como Burt

Patricia Arquette como Harmony Cobel

Dado que a segunda temporada de Severance não é esperada até algum momento de 2023, há muito tempo para recuperar o atraso ou rever a primeira temporada. E pode valer a pena fazer, há muito o que descompactar aqui.

A primeira temporada está disponível para transmissão no Apple TV+, para a qual você precisará de uma assinatura. Isso é £ 4,99 / $ 4,99 por mês , ou vem incluído como parte do o pacote de assinatura do Apple One .

Ao anunciar a renovação, a Apple postou um pequeno vídeo teaser. Não revela nada sobre a próxima temporada, mas foi o suficiente para nos deixar empolgados. Você pode assistir isso abaixo.

É muito cedo para prever o que acontecerá após a segunda temporada, mas se a segunda temporada for tão popular quanto a primeira, não ficaríamos surpresos em ver mais a caminho.

Ben Stiller, diretor e produtor executivo do programa, disse em entrevista ao E! Notícias "Tem sido um longo caminho trazer Severance para a televisão, eu li o piloto de Dan pela primeira vez há mais de cinco anos. Sempre foi uma história de várias temporadas, e estou muito feliz por podermos continuar."

Escrito por Luke Baker.