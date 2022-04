Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou no início de março de 2022 que havia conseguido um documentário sobre o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton para sua plataforma de streaming TV+. Com a Netflix tendo a popular série Drive to Survive e a Sky executando seu próprio documentário Duel: Hamilton vs Verstappen antes do início da última temporada da F1, está claro que a F1 é atualmente a conversa - ou esporte - da cidade.

Embora o nome do documentário Apple TV + Lewis Hamilton ainda seja desconhecido, bem como sua data de lançamento, reunimos tudo o que ouvimos até agora.

Isso é tudo o que sabemos até agora sobre o documentário da Apple TV+ Lewis Hamilton.

A Apple anunciou o documentário de Lewis Hamilton em 9 de março de 2022, embora a empresa não tenha detalhado quando o documentário iria ao ar. É possível que não esteja muito longe se o documentário 'They Call Me Magic' for algo para se passar.

'They Call Me Magic' é uma história da vida real em quatro partes de Earvin "Magic" Johnson, duas vezes membro do Hall da Fama da NBA. A Apple anunciou sua existência em 4 de fevereiro de 2022, lançou um trailer em 12 de março de 2022 e deve estrear em 22 de abril de 2022.

A Apple disse no comunicado de imprensa do documentário de Lewis Hamiton que se juntará à "lista de programas de não ficção recentemente anunciados da empresa, incluindo 'They Call Me Magic'", então é possível que siga um cronograma semelhante do anúncio ao lançamento. Também é possível que esperemos muito mais tempo, pois não está claro se a documentação cobrirá a atual temporada de F1, que não terminará até o final de 2022.

Quando o documentário de Lewis Hamilton estrear, sabemos que estará no Apple TV+. Este serviço custa £ 4,99 / $ 4,99 por mês e está disponível no iPhone, iPad, Apple TV e vários outros dispositivos, inclusive através da Sky no Reino Unido e em smart TVs e consoles de jogos.

Você pode ler tudo sobre o Apple TV+ em nosso recurso separado, mas ele teve alguns programas excelentes, incluindo Ted Lasso - que deve ver uma terceira temporada antes do final do ano - para que você possa encontrar algumas outras coisas para assistir enquanto você está esperando pelo documentário de Lewis Hamilton.

A Apple disse que o documentário de Lewis Hamilton “terá acesso total a Hamilton e sua equipe, dentro e fora da pista, e um elenco de estrelas de entrevistas com convidados”. Também é dito ser sobre a "vida e carreira" de Hamilton.

Imaginamos que isso significa que veremos entrevistas não apenas com o próprio Hamilton, mas com pessoas como o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolfe, e possivelmente o gerente de talentos esportivos e de mídia de Hamilton, Penni Thow. Também esperamos que conte a história de Hamilton e destaque algumas das mensagens que ele tentou retratar no passado, como o movimento Black Lives Matter e os direitos LGBTQ+.

Em entrevista ao MotorSportWeek , Hamilton disse: "Temos este documentário em que estamos trabalhando e acho que você precisa fazer tudo no momento certo".

Ele acrescentou: "Acho que as histórias existem para serem contadas. Acho importante. Acho que há muito que pode ser aprendido".

"Se você pode afetar e ter um impacto positivo, se sua história pode ter um impacto positivo mesmo em uma pessoa ou uma família, isso pode ser incrível", disse ele.

Há rumores de que Hamilton também está trabalhando com a Apple em outro filme da Fórmula 1 com Brad Pitt. Embora Hamilton ainda não tenha confirmado seu envolvimento, ele disse na mesma entrevista da MotorSportWeek que estava "passando por um processo agora de castings para outro projeto".

A Apple ainda não ofereceu muitos detalhes sobre o documentário de Hamilton, embora tenha dito que será produzido por Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films e One Community.

A empresa também disse que Richard Plepler será o produtor executivo através da Eden Productions e Scott Budnick também atuará como produtor executivo. O diretor será Matt Kay.

Se você está procurando documentários e séries sobre a Fórmula 1, há muito por aí para ficar preso enquanto espera o documentário de Hamilton chegar ao Apple TV +.

A quarta temporada de Drive to Survive da Netflix chegou recentemente à plataforma de streaming, que cobre a temporada 2021 da Fórmula 1. Há temporadas 1 a 3 disponíveis para assistir também.

Há também Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen , que é um documentário em duas partes que conta a história de uma das temporadas mais marcantes da F1 na história.

É claro que você também pode assistir à temporada atual da F1 na TV e no celular em 4K HDR. Nosso recurso separado explica como .

Escrito por Britta O'Boyle.