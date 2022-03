Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou uma data de início para Friday Night Baseball em seu serviço de streaming Apple TV+: 8 de abril de 2022.

Durante seu último evento de lançamento, a Apple revelou que garantiu os direitos de um pacote de sexta-feira à noite dos jogos da Major League Baseball. O Apple TV+ agora transmitirá jogos da MLB, potencialmente ajudando o serviço de streaming a atrair mais assinantes. Também deve ajudá-lo a lidar melhor com a Amazon, que tem os direitos individuais de transmitir o Thursday Night Football da National Football League.

O acordo de Friday Night Baseball da Apple é descrito como um "título duplo semanal com shows pré e pós-jogo ao vivo" que estará disponível em oito países exclusivamente no Apple TV + assim que a temporada regular começar. Os dois primeiros jogos a começar serão o New York Mets contra o Washington Nationals às 19h ET e o Houston Astros contra o Los Angeles Angels às 21h30 ET.

O streaming estará disponível para qualquer pessoa com Apple TV+ nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Brasil, Japão, México, Porto Rico e Coreia do Sul. Nos EUA e no Canadá, o acordo da Apple inclui acesso a uma transmissão ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com replays, destaques e outras programações. Se você não pagar pelo Apple TV+, o Friday Night Baseball ainda estará disponível sem uma assinatura "por tempo limitado", disse a Apple.

Para assistir a todos os jogos do letreiro, carregue o aplicativo Apple TV no iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HD ou em tv.apple.com . O aplicativo também está disponível em algumas smart TVs, consoles de jogos e decodificadores a cabo.

Para saber mais sobre o Apple TV+ e como ele funciona, consulte o guia do Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.