Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De repente, a Apple tornou impossível alugar ou comprar filmes por meio de seu aplicativo Apple TV se você usá-lo com dispositivos Android TV e dispositivos Google TV , como o Chromecast 2020.

Como visto pela primeira vez pelo FlatPanelsHD e 9to5Mac , a Apple removeu completamente a opção de alugar ou comprar. Em vez disso, agora oferece um botão "como assistir" que direciona as pessoas para produtos da Apple ou "outros dispositivos de streaming". A navegação superior do aplicativo Apple TV não tem mais filmes e programas de TV ou seções da loja. As únicas partes restantes são Assistir agora, Apple TV Plus e Biblioteca. Embora as listagens de filmes e programas de TV ainda possam ser descobertas, se você abrir um título, verá apenas o botão "como assistir" ao lado da opção "adicionar aos próximos".

É preciso se perguntar por que a Apple está fazendo isso e se está tentando evitar a comissão de 30% do Google sobre as vendas.

Lembre-se de que a Apple lançou pela primeira vez o aplicativo Apple TV para dispositivos Android TV selecionados há mais de dois anos, antes de lançá-lo mais amplamente no verão passado . Agora, está invertendo o curso, retirando completamente o aplicativo de sua funcionalidade principal. Claro, você ainda pode usá-lo para assistir conteúdo em sua biblioteca existente e quaisquer filmes e programas comprados em outros dispositivos. Você também pode comprar ou alugar conteúdo do aplicativo Apple TV se usá-lo em dispositivos Roku, smart TVs de consoles Samsung e LG, Xbox e PlayStation e produtos da própria Apple.

O Pocket-lint entrou em contato com a Apple para um comentário.

Escrito por Maggie Tillman.