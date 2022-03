Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante seu evento de primavera, a Apple anunciou que está se aprofundando no mundo dos esportes, revelando que detém os direitos de um pacote de sexta-feira à noite de jogos da Major League Baseball.

Isso significa que seu Apple TV+ transmitirá jogos da MLB, potencialmente ajudando o serviço a atrair mais assinantes. Também deve ajudar a Apple a lidar melhor com a Amazon, que no ano passado ganhou os direitos solo de transmitir o Thursday Night Football da National Football League. Também não podemos esquecer que a Disney tem ESPN+.

O Friday Night Baseball da Apple é descrito como um "jogo duplo semanal com shows pré e pós-jogo ao vivo" que estará disponível em oito países exclusivamente no Apple TV + assim que a temporada regular começar. Esses países incluem os EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Brasil, Japão, México, Porto Rico e Coreia do Sul.

"Os fãs de beisebol nos EUA e no Canadá também terão acesso a uma nova transmissão ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com replays de jogos da MLB, notícias e análises, destaques, jogos clássicos e muito mais, além de um complemento completo de programação sob demanda, incluindo destaques. e conteúdo original com tema da MLB", anunciou a Apple.

Além disso, os assinantes nos EUA terão acesso ao MLB Big Inning, um show ao vivo com destaques transmitido todas as noites da semana durante a temporada regular. Para assistir a tudo isso e a jogos de destaque, carregue o aplicativo Apple TV no iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HD ou em tv.apple.com . O aplicativo também está disponível em algumas smart TVs, consoles de jogos e decodificadores a cabo.

A Apple disse que o Friday Night Baseball estará disponível no Apple TV+ sem a necessidade de uma assinatura por tempo limitado. Mas, eventualmente, você precisará se inscrever.

Escrito por Maggie Tillman.