Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora tenhamos recebido um especial de Natal do Ted Lasso como parte da 2ª temporada, ele foi adicionado ao Apple TV + no verão, então era difícil nos sentirmos festivos enquanto assistíamos.

No entanto, um segundo episódio com o tema do Natal está agora disponível, como você pode assisti-lo aqui no topo desta página.

Ted Lasso - The Missing Christmas Mustache é um curta de animação, mas é estrelado pelo elenco original, incluindo Jason Sudekis, Hannah Waddingham, Nick Mohammed e Juno Temple. Brett Goldstein também retorna como Roy Kent, embora com um sinal sonoro desta vez.

É tudo com o tema de feriados e dura um pouco mais de quatro minutos e meio. Você também pode assisti-lo através do aplicativo Apple TV + ou YouTube se quiser assistir em uma tela grande.

Apple Original Ted Lasso provou ser um grande sucesso desde sua primeira temporada no Apple TV + em agosto de 2020.

Ele ganhou vários prêmios, incluindo um Emmy de Melhor Série de Comédia e alguns Globos de Ouro. Ele também foi indicado para vários outros, programados para serem anunciados no início do próximo ano.

Uma terceira temporada está a caminho e você pode acompanhar seu progresso em nosso recurso útil aqui: Ted Lasso temporada 3 data de lançamento, como assistir e como se atualizar .