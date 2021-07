Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você costuma perder o controle remoto da Apple TV, dê uma olhada neste novo case Elago que permite conectar um rastreador AirTag a ele.

OK, então o Apple TV‌ ‌Siri‌ Remote R5 Case transforma o belo controle remoto de última geração da Apple em um clicker feio, mas este é um caso de função em vez de estilo.

Elago faz alguns acessórios realmente úteis e por isso não é surpreendente ver esta mala útil aparecer também.

É de silicone preto, mas a vantagem disso é que todos os botões permanecem protegidos e podem ser usados. Esses casos remotos também são muito bons para as crianças

Os comentaristas - incluindo nós - ficaram um pouco surpresos com o fato de a Apple não ter incluído a funcionalidade Find My no novo 2021 remoto pronto para uso, mas, como sempre, esses recursos aumentam os custos. Confira a análise da Apple TV 4K 2021 .

Este case de silicone é relativamente barato e - previsivelmente para esse dinheiro - não inclui a AirTag de que você precisará para torná-lo útil.

Verifique os preços mais recentes do AirTag abaixo.

