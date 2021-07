Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple espera obter o NFL Sunday Ticket, um pacote esportivo que transmite jogos da temporada regular da NFL não disponíveis nas afiliadas locais, bem como todos os jogos regionais de domingo à tarde produzidos pela Fox e CBS. A DirecTV atualmente tem o contrato para oferecer a Sunday Ticket, mas que expira em 2022, quando a Apple poderia fechar um negócio lucrativo.

De acordo com um novo relatório do The Information , a Apple tem interesse em garantir os direitos do pacote Sunday Ticket da NFL para seu serviço de streaming de vídeo Apple TV + , embora John Ourand do Sports Business Journal afirme que a NFL ainda não entrou em negociações oficiais. Lembre-se de que a Apple provavelmente não será a única empresa a tentar obter o bilhete de domingo. O ESPN + da Disney e o Prime Video da Amazon provavelmente estarão entre os principais jogadores também tentando garantir mais jogos para suas plataformas de streaming.

Curiosamente, o The Information disse que o Sunday Ticket fez com que a DirecTV (e a AT&T) perdessem dinheiro rumo a 2022. A AT&T vai até pagar "perdas líquidas" de até $ 2,5 bilhões durante o período restante de seu contrato. No entanto, suspeitamos, para a Apple, não necessariamente sobre ganhar bilhões de dólares diretamente com o Sunday Ticket, mas mais sobre como atrair fãs de esportes para o seu serviço.

A Amazon também vê claramente as vantagens de oferecer mais cobertura esportiva em seu serviço de streaming. Por exemplo, ganhou direitos exclusivos para jogos de futebol de quinta à noite no início deste ano. Falando da Amazon, a Apple contratou o ex-executivo da empresa, Jim DeLorenzo, no ano passado para liderar seus esforços de conteúdo esportivo. Talvez ele esteja liderando o ataque ao Sunday Ticket.