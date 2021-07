Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série principal da Apple TV +, Foundation, parece emular o tamanho e o sucesso de Game of Thrones, mas no espaço.

A nova série de TV é baseada no romance de 1951 com o mesmo nome, que gerou quatro sequências e duas prequelas e é escrita pelo famoso autor de ficção científica Isaac Asimov. Na série de livros, Fundação se passa no futuro, quando o mundo que conhecemos agora é uma memória do passado, já que os humanos colonizaram a galáxia. O primeiro romance apresenta Hari Seldon, um brilhante visionário e psico-historiador que usa matemática e probabilidade para prever o futuro.

A versão Apple TV + da Foundation estreia em setembro, então agora é a hora de aprender tudo o que puder sobre a série. Aqui está o que você precisa saber.

Vamos começar com o básico: elenco e equipe. A série Foundation Apple TV + está sendo dirigida por David S Goyer. Também foi escrito por Goyer e Josh Friedman. Goyer é mais conhecido por ter escrito todos os três filmes da Trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Enquanto isso, Friedman escreveu War of the Worlds de 2005 e Terminator: Dark Fate de 2019, e tem uma série de créditos em programas de TV. Então, esses dois são a dupla perfeita para trabalhar no épico de ficção científica de Asimov.

O elenco é liderado por Jared Harris (Mad Men e Chernobyl) como Hari Seldon e Lee Pace (Capitão Marvel e Halt and Catch Fire) como Brother Day.

Aqui está um detalhamento de todas as informações de elenco conhecidas até o momento:

Jared Harris - Hari Seldon

Lee Pace - Dia do Irmão

Lou Llolbell - Gaal Dornick

Leah Harvey - Salvor Hardin

Laura Birn - Demerzel

Cassian Bilton - irmão Dawn

Terrence Mann - Irmão Dusk

Pravesh Rana - Nome do personagem não confirmado

Alfred Enoch - nome do personagem não confirmado

Agora que você sabe quem está interpretando quem, vamos ver o que o show provavelmente será quando for lançado. Aqueles que leram o romance de Asimov, Foundation, provavelmente estão se perguntando como na Terra ele pode funcionar como um programa de TV, à medida que décadas acontecem entre cada capítulo do romance.

Fundação (o romance) começa com Hari Seldon, que criou um novo ramo da ciência conhecido como Psico-história, que combina todos os dados de milhares de anos da história humana em uma fórmula que pode prever eventos humanos em grande escala. Usando essa fórmula, Seldon descobre que o Império Galáctico, que reinou por 12.000 anos, logo entrará em colapso e levará a 30.000 anos de anarquia essencialmente sem lei em toda a galáxia. Que previsão, certo?

O plano de Seldon é criar a base para um segundo império que reduzirá aquela era negra para mil anos. Esse é essencialmente o primeiro capítulo do primeiro livro da série Foundation. O segundo capítulo começa 50 anos depois, bem depois da morte de Seldon. Cada capítulo geralmente inclui um salto no tempo semelhante com novos personagens sendo apresentados em cada um. Vai ser interessante ver se cada temporada de Fundação segue um capítulo do romance.

A Apple lançou um trailer do novo programa até agora:

Animado para assistir Foundation no Apple TV +? Nós também. Felizmente, não precisamos esperar muito mais. A estreia está programada para 24 de setembro de 2021. A Apple normalmente lança os três primeiros episódios de novos programas de uma vez, seguido por um episódio por semana. Isso significa que novos episódios devem chegar todas as sextas-feiras.

Os assinantes da Apple TV + poderão transmitir a nova série do aplicativo da Apple TV. A assinatura mensal é de $ 4,99 por mês nos EUA. Você também pode obter acesso ao Apple TV + como parte de uma assinatura do Apple One. Confira nossos guias sobre o aplicativo Apple TV, Apple TV + e Apple One para obter mais detalhes:

Escrito por Maggie Tillman.