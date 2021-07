Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está lançando o primeiro beta público do tvOS 15 . Isso significa que os testadores beta públicos, ou qualquer não desenvolvedor, podem baixar e experimentar a nova atualização em sua Apple TV (os modelos mais novos, pelo menos).

Para obter a versão beta da próxima atualização do sistema operacional da Apple em execução em seu decodificador, você precisa se inscrever no programa de teste beta da Apple. A adesão é gratuita. Em seguida, você precisa instalar o certificado adequado do site beta público da Apple e, em seguida, obter as atualizações pelo ar.

Se você já ingressou no programa beta gratuito da Apple anteriormente, precisará se inscrever novamente para essas versões mais recentes. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Também:

Com o programa beta público da Apple, você pode baixar e instalar o macOS Monterey em seu Mac. Apenas certifique-se de que é um computador secundário e não o principal, pois ele pode estar cheio de bugs e pode quebrar coisas. Para facilitar as coisas, detalhamos as etapas de download e instalação abaixo.

No seu computador, inscreva-se no programa beta da Apple. Ou faça login se você for um membro existente. Aceite os termos e condições da Apple. Depois de fazer login, navegue até a guia tvOS Role até a seção “Primeiros passos” da página beta do tvOS e inscreva sua Apple TV Em sua Apple TV, acesse o menu de configurações e selecione “Usuários e contas”. Você deve estar conectado com o mesmo ID Apple do programa beta. No menu de configurações, selecione Sistema> Atualização de software. Ative Obter atualizações beta públicas. Depois que essa configuração for ativada, atualize sua Apple TV a partir das configurações do sistema. Abra Configurações em sua Apple TV.

Clique em Sistema.

Clique em Atualizações de software.

Clique em Atualizar software.

Clique em Baixar e instalar.

Está tendo problemas? Se as etapas acima não estiverem funcionando para você, tente este método:

Siga as etapas 1 a 4 conforme descrito acima. Abra Configurações em sua Apple TV. Clique em contas. Clique em iCloud, iTunes e App Store ou Game Center. Você deve estar conectado com o mesmo ID Apple do programa beta. Clique em Menu no seu Siri Remote. Clique em Menu no seu Siri Remote novamente. Clique em Sistema. Clique em Atualizações de software. Ative Obter atualizações beta públicas. Clique em Obter atualizações beta públicas. Clique em Concordo. Depois que essa configuração for ativada, atualize sua Apple TV a partir das configurações do sistema. Abra Configurações em sua Apple TV.

Clique em Sistema.

Clique em Atualizações de software.

Clique em Atualizar software.

Clique em Baixar e instalar.

Os seguintes modelos de Apple TV são suportados pelo tvOS 15:

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV HD (quarta geração)

A Apple vai semear vários betas de desenvolvedores e públicos do tvOS 15 durante o verão - que você poderá baixar pelo ar. Espere a versão final da atualização do software para lançar oficialmente para todos os Apple TVs com suporte em algum momento neste outono, provavelmente quando o próximo iPhone for lançado. A versão final também será gratuita e poderá ser baixada pelo ar - nenhum programa beta necessário.

Em seguida, verifique nossa descrição abrangente de recursos:

Escrito por Maggie Tillman.