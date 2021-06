O que há de novo no Apple tvOS 15? Recursos, data de lançamento e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O keynote WWDC 2021 da Apple teve duas horas de duração, então você deve ter perdido uma breve conversa sobre a experiência da Apple TV e sua próxima atualização do sistema operacional tvOS 15. Junto com as habituais correções de bugs e melhorias de desempenho, tvOS 15 adiciona vários novos recursos. Aqui está o que você precisa saber.

A primeira versão beta já está disponível para os desenvolvedores testarem

Atualização "oficial" gratuita para os consumidores neste outono

A Apple lançará o tvOS 15 como download gratuito ainda este ano. Ele provavelmente será lançado junto com o iOS 15 e o iPadOS 15 e talvez até o macOS Monterey. Os desenvolvedores podem baixar o tvOS 15 beta agora. Embora o beta público seja lançado em julho, você provavelmente vai querer esperar pelo lançamento oficial no outono de 2021.

Se o seu Apple TV executa qualquer versão do tvOS, ele pode executar o tvOS 15. (dispositivos Apple TV de 2014 e anteriores executam um software Apple TV diferente.) Se você não tiver certeza de qual Apple TV possui, procure uma App Store. Se você não tem uma App Store, você tem uma Apple TV mais antiga que não suporta tvOS.

Os seguintes dispositivos Apple TV são compatíveis com tvOS 15:

Apple TV HD

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021)

Abaixo estão os maiores recursos que a Apple destacou durante sua apresentação, embora a atualização provavelmente inclua muitas outras atualizações menores e correções de bugs. (Observação: conforme o software passa pelo processo de teste beta, alguns recursos podem ser removidos ou mesmo adicionados.)

O HomePod original pode funcionar como um alto-falante padrão para a Apple TV. Agora, esse recurso está chegando ao HomePod mini, para que os proprietários que também têm um Apple TV 4K possam experimentar som de alta qualidade em todos os seus aplicativos e jogos da Apple TV, eliminando a necessidade de abrir o Control Center ou ajustar as configurações do AirPlay.

A maior mudança é que você pode ver várias câmeras ao mesmo tempo por meio de uma nova exibição de grade que pode ser acessada diretamente do Centro de controle da sua TV, bem como por meio de um novo botão de grade na exibição de câmera em tela cheia. Outro recurso interessante é que, quando uma câmera habilitada para HomeKit Secure Video detecta movimento, uma janela de notificação de imagem em imagem aparecerá na parte superior de qualquer aplicativo ativo. Você poderá acessar uma exibição em tela cheia com um clique do Siri Remote.

As notificações são personalizáveis por câmera e você pode especificar quais tipos de atividade acionam o alerta. Finalmente, os controles de acessórios HomeKit também estarão disponíveis no tvOS 15 enquanto em uma visualização de câmera. Aqueles atribuídos à mesma sala que uma câmera aparecerão no canto inferior direito da visualização da câmera. Quatro acessórios HomeKit podem ser exibidos, mas você poderá deslizar para ver mais se tiver vários dispositivos inteligentes em sua casa.

O SharePlay estará disponível no Control Center do tvOS 15. Ele permite que os usuários assistam a filmes, programas de TV e ouçam música em grupos do FaceTime - a reprodução, é claro, será sincronizada para todos, o que significa que o recurso funciona como uma experiência de assistir a uma festa. No aplicativo Apple TV +, uma nova seção Compartilhado com Você exibe o conteúdo compartilhado por seus contatos por meio de mensagens e e-mail. As fotos de seus contatos até aparecem abaixo de suas sugestões.

O Siri está ganhando a capacidade de servir filmes e programas sob demanda por meio do mini HomePod. Você pode dizer "Ei, Siri, assista ao episódio mais recente de Ted Lasso" para fazer o programa aparecer na sua Apple TV. A Siri pode até ligar automaticamente a sua TV e acessar a entrada certa se a sua TV possuir HDMI-CEC.

A Apple disse que o tvOS 15 suportará áudio espacial para filmes e programas selecionados (incluindo no aplicativo Apple TV) - criando uma experiência de som surround virtual privada que pode determinar sua posição em relação à TV enquanto você usa fones de ouvido compatíveis, como como AirPods Pro e AirPods Max.

Um breve vislumbre durante a parte inicial da palestra principal do WWDC 2021 sugeriu que novos protetores de tela também estão chegando.

Aqui está a cobertura do Pocket-lint da palestra do Dia Um WWDC 2021:

Escrito por Maggie Tillman.