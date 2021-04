Como calibrar usando o equilíbrio de cores na Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o evento Spring Loaded da Apple em abril, a empresa revelou que o novo Apple TV 4K terá um novo recurso chamado Color Balance.

Ele permite que você calibre a imagem enviada da caixa do Apple TV para a sua televisão, de forma que os filmes e programas de TV transmitidos sejam apresentados em contraste e cores padrão profissionais.

A melhor notícia ainda é que esse recurso agora está disponível em modelos anteriores da Apple TV também - a caixa HD padrão e a Apple TV 4K 2017.

Aqui explicamos como executar o recurso Equilíbrio de cores e se você realmente precisa ou não.

Ao contrário de alguns relatórios, o recurso Color Balance da Apple não calibra sua TV. Ele calibra a imagem proveniente da própria caixa do Apple TV, de modo que os resultados finais só podem ser visualizados ao usar o próprio decodificador.

Pode-se argumentar que seria melhor calibrar sua televisão separadamente (se, de fato, isso for necessário). Mas então, Color Balance é tão simples de usar que você pode muito bem dar uma olhada.

Apple TV HD ou Apple TV 4K executando tvOS 14.5

iPhone com Face ID executando iOS 14.5

Uma TV, naturalmente

- Depois que a Apple TV e o iPhone tiverem sido atualizados para seus respectivos sistemas operacionais mais recentes, desbloqueie o telefone e deixe-o em algum lugar próximo ao set-box.

- Vá para "Configurações" na Apple TV.

- Vá até "Vídeo e Áudio" e abra-o.

- Role para baixo até "Equilíbrio de cores" e selecione-o.

- Uma notificação deve aparecer no seu iPhone. Siga as etapas na tela.

- Um esboço do iPhone aparecerá agora na sua TV. Você precisará segurar o iPhone bem próximo a ele, com o lado voltado para dentro (ou seja, para que a câmera frontal veja a tela da TV).

- Ele fará leituras rápidas do que acontece no esboço e se comunicará com sua caixa de Apple TV. Quando terminar, você será solicitado a "Ver os resultados".

- Uma imagem aparecerá com botões de comparação para vê-la calibrada e não calibrada. Você pode escolher manter a calibração ou descartá-la, dependendo de qual você preferir.

- Tarefa concluída.

Observe, você pode descobrir que o Equilíbrio de cores não funciona na sua TV. Isso pode ser porque ele já tem o equilíbrio de cores correto. Nós tentamos usando o modo padrão em nossa TV Philips OLED 754 e apareceu com uma tela "não funciona". Em seguida, tentamos no modo Filme e funcionou. Claro, isso significa que a caixa da Apple TV agora está melhor calibrada ao assistir no modo Filme, não necessariamente quando voltamos ao padrão.

Você pode ativar ou desativar os resultados finais nas configurações, no entanto. E, pelo menos, isso também pode ser uma boa indicação se o modo padrão da sua TV já está configurado corretamente.

Embora seja uma maneira simples de melhorar potencialmente a saída de imagem de sua caixa de Apple TV, ela não fará muito pela sua própria TV. Outras fontes, conectadas a portas HDMI ou via streaming de vídeo, terão a mesma aparência de antes.

Recomendamos, portanto, que você mesmo calibre sua TV - se necessário.

Algumas TVs nem precisam de muita calibração. Muitas TVs LED e OLED agora vêm com calibração profissional padrão na caixa, geralmente por meio de um modo dedicado, como o Modo do cineasta, ou com certos tipos de tecnologias HDR, como Dolby Vision .

Ao usar o Modo Filmmaker ou Dolby Vision, não é recomendado que você ajuste quaisquer predefinições de fato.

De fato, ouvimos relatos de que o uso de Color Balance em uma Apple TV realmente afeta a saída Dolby Vision em conteúdo compatível (atualmente estamos no processo de esclarecer isso em nossas próprias TVs de teste).

Em termos de outros tipos de conteúdo, existem muitos fatores que podem fazer a calibração da imagem variar muito, dependendo da fonte, localização e preferências do usuário.

Claro, existem alguns padrões de calibração da indústria que você pode pedir a um instalador profissional para configurar para você, especialmente se você planeja usar sua tela em uma configuração de home theater ou algo semelhante, mas tendemos a descobrir que a preferência pessoal é a mais fator importante. E muitas TVs agora vêm com sensores que ajustam automaticamente a imagem dependendo da iluminação ambiente. Isso deve ser mais do que suficiente para a maioria das práticas de visualização usuais.

Uma coisa que recomendaremos, entretanto, é que você deve pensar em alterar as opções de processamento de movimento nos modos padrão ou dinâmico / vívido para ser o mais discreto possível. A maioria das TVs prontas para usar tem um processamento de movimento pesado ativado como padrão e pode fazer uma imagem parecer artificial e de plástico. Para filmes, até desligamos totalmente essas configurações.

Mas então, se você gosta da aparência da sua TV, mantenha-a assim. Você pode se perder nas configurações e, se acidentalmente entrar nas opções mais avançadas, pode até fazer as coisas parecerem muito piores.

Escrito por Rik Henderson.