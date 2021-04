2ª temporada de Ted Lasso: data de lançamento, elenco, trailers e rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ted Lasso está de volta para uma segunda temporada.

Quando a Apple anunciou que estava transformando um comercial de oito anos sobre um técnico de futebol americano assumindo o controle de um clube da Premier League em uma série, não esperamos que seja um sucesso para muitas pessoas. No entanto, Ted Lasso conquistou os telespectadores com sua positividade inabalável, e agora, mal podemos esperar para ver o que ele e os Diamond Dogs farão enquanto tentam lutar contra o rebaixamento do AFC Richmond em uma segunda temporada marcada para estrear este Verão.

Se você for como nós e não puder esperar pela estreia, reunimos tudo o que há para saber sobre a segunda temporada de Ted Lasso.

Com base na conclusão da primeira temporada, que viu o time de Lasso, AFC Richmond, ser rebaixado para a Liga dos Campeões, assumimos que o ajuste à vida em um nível inferior será uma grande parte da próxima temporada, enquanto a equipe tenta trabalhar seu caminho de volta até a Premier League. Ser rebaixado geralmente significa que grandes mudanças estão reservadas para um clube de futebol, mas, é claro, o técnico Ted Lasso não tem ideia - então ele provavelmente vai administrar tudo de sua maneira infinitamente positiva.

Também esperamos ver Roy Kent de Brett Goldstein se ajustando à vida conforme sua carreira de jogador se aproxima do fim. Além disso, há seu relacionamento com Keely de Juno Temple. Também há o retorno de Jamie Tartt de Phil Dunster, que foi vencido por Lasso no final da primeira temporada, embora agora jogue por outro time.

Em notícias não relacionadas à segunda temporada, o criador da série Bill Lawrence disse no podcast de Zach Braff e Donald Faison, Fake Doctors, que o plano é que Ted Lasso seja uma série de três temporadas. Claro, esse plano foi antes de Lasso se tornar um dos maiores sucessos no serviço de streaming da Apple TV +.

Quase todos os personagens que apareceram na primeira temporada estão programados para retornar. Aqui está uma lista completa de todos que a Apple confirmou que retornarão:

Jason Sudeikis como Ted Lasso

Hannah Waddingham como Rebecca Welton

Juno Temple como Keely Jones

Jeremy Swift como Leslie Higgins

Phil Dunster como Jamie Tartt

Brett Goldstein como Roy Kent

Brendan Hunt como treinador de barba

Nick Mohammed como gerente assistente Nathan "Nate" Shelley

Toheeb Jimoh como Sam Obisanya

Cristo Fernandez como Dani Rojas

James Lance como Trent Crimm

Kola Bokinni como Isaac

Stephen Manas como Richard Montlaur

Annette Badland como Mae

A segunda temporada de Ted Lasso está marcada para estrear na Apple TV + em 23 de julho de 2021. A nova temporada terá 12 episódios, dois a mais do que a primeira temporada. Esperamos que a Apple lance os três primeiros novos episódios de uma vez, seguidos por novos episódios semanais - como tem feito para seus outros programas.

A Apple lançou o primeiro trailer da segunda temporada durante o evento Spring Loaded em abril. Confira abaixo.

Confira nosso guia no Apple TV + para obter mais informações sobre o serviço de streaming da Apple, a casa de Ted Lasso.

Escrito por Maggie Tillman.