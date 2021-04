Por que a Apple precisa lançar um mini Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após um longo hiato, a Apple revelou uma nova versão do Apple TV 4K com atualizações de hardware aprimoradas, incluindo um processador mais robusto, desta vez retirado do iPhone XS, e um novo controle remoto para tornar o controle mais fácil do que antes.

O novo Apple TV 4K aparentemente oferece tudo. Dolby Vision , Dolby Atmos , HDR , acesso a praticamente todos os serviços de streaming em andamento, acesso à crescente biblioteca da Apple de conteúdo feito por conta própria e, claro, jogos e aplicativos através do serviço Apple Arcade e App store que o acompanha.

O chamado "hobby" da Apple está no topo da árvore de dispositivos de streaming quando comparado a empresas como Amazon , Google e Roku - certamente em termos de preço - e tudo bem.

A Apple, ao que parece, está feliz que a Apple TV fique lá e faça o que faz sem se preocupar em causar um grande impacto no mercado da mesma forma que os AirPods passaram a dominar, por exemplo.

Mas, como o agora descontinuado alto- falante Apple HomePod que foi substituído pelo modelo menor e mais barato, há uma oportunidade semelhante dentro da linha do Apple TV.

A Apple deve lançar um Apple TV 4K Mini.

Veja além da Apple TV e, nos últimos dois anos, a concorrência passou de pequenos decodificadores para um dispositivo de TV mais simplificado e mais barato, que você conecta diretamente na entrada HDMI na parte de trás do seu aparelho de televisão.

Amazon, Google, Roku e outros podem ter começado com dispositivos maiores, mas eles rapidamente passaram a oferecer dispositivos que ficam atrás da TV, invisíveis, exceto pelo controle remoto.

Com o advento do Bluetooth e dos aplicativos remotos que o acompanham, a necessidade de ter um receptor infravermelho com linha de visão se foi e, portanto, a necessidade de ter a caixa em exibição ou em uma prateleira também acabou.

Uma das principais maneiras pelas quais a Apple pode oferecer uma experiência mini Apple TV 4K é reduzir o que a caixa oferece.

O atual Apple TV 4K pode ser facilmente visto em paralelo com o alto-falante HomePod: é uma experiência completa que oferece e oferece o melhor que pode.

Mas, assim como a Apple lançou um HomePod mini muito mais barato reduzindo o tamanho e o desempenho do alto-falante, a Apple poderia realizar o mesmo truque com o Apple TV 4K.

Ao reduzir o tamanho da caixa, incluindo o poder de processamento e até mesmo transformá-la em um bastão que se conecta diretamente à sua TV, a Apple poderia reduzir o preço e isso significaria colocá-la em mais residências sem prejudicar as vendas potenciais do modelo original.

Ao criar uma mini versão mais acessível apenas para TV, também permitiria à Apple criar uma versão Pro do decodificador também, não diferenciada pela qualidade da imagem ou pelos padrões da TV, mas por coisas como conectividade. Ele poderia manter a porta Ethernet, aumentar o poder de processamento e até mesmo oferecer um controlador na caixa para experiências de jogo mais envolventes.

Como vimos com o Chromecast do Google, o Fire TV da Amazon e a coleção de dispositivos Roku, há um apetite saudável por um pequeno stick que capacite sua TV com novos recursos, mas não precisa estar em exibição para isso.

O sucesso da Apple com o mini HomePod poderia ser facilmente replicado com um mini dispositivo Apple TV, permitindo-lhe abrir a base de usuários para sua oferta de streaming e trazer mais clientes em potencial para o Apple TV +.

