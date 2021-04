Novo Apple TV 4K com A12 Bionic e HFR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente atualizou seu set-top-box da Apple TV, com um novo modelo que apresenta processamento aprimorado e alguns recursos extras interessantes.

O novo Apple TV 4K vem com o chipset A12 Bionic, como encontrado anteriormente no iPhone XS e 2020 iPad. Ele também melhora o original de 2017, incluindo suporte para vídeo de alta taxa de quadros (HFR) em 60fps.

Isso inclui conteúdo HDR filmado em HFR e também pode ser transmitido de seu iPhone por AirPlay.

Em termos de hardware, a caixa em si é muito semelhante à geração anterior, mas o controle remoto mudou. Ele agora é feito de alumínio reciclado e tem bordas planas, assim como a série de aparelhos iPhone 12.

O touchpad de amor e ódio foi substituído por uma roda de clique, que também pode ser usada como uma roda de rolagem e ainda tem alguma funcionalidade de toque na parte superior.

O botão Siri foi movido para o lado e o controle remoto também pode funcionar como um controlador para sua TV.

Outro recurso novo e interessante de tecnologia na caixa é um recurso de calibração automática de cores. Você pode equilibrar as cores da sua TV segurando um iPhone contra a tela com o modo em execução. Em seguida, ele usará a câmera FaceID do iPhone para reequilibrar as cores de acordo com os padrões profissionais.

O novo Apple TV 4K estará disponível para encomenda a partir de 30 de abril por $ 179 (32 GB) ou $ 199 (64 GB). Ele será lançado no final de maio.

Para aqueles que não desejam atualizar para a nova caixa e preferem apenas substituir o controle remoto existente, também estará disponível separadamente.

Escrito por Rik Henderson.