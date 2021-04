O novo Apple TV pode oferecer suporte a 120 Hz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores estão aumentando em torno de um novo modelo da Apple TV e outra menção ao novo hardware foi desenterrada - desta vez no código beta do iOS 14.5. As referências apontam para o novo Apple TV com suporte a taxas de atualização de 120 Hz para uma reprodução de conteúdo mais suave.

Não pode ser uma atualização de software para dispositivos atuais porque 120 Hz exigiria uma porta HDMI 2.1. O atual Apple TV 4K não tem isso e oferece suporte a 4K 60Hz.

O código contém referências a 120 Hz e "suporta 120 Hz". As menções foram encontradas no PineBoard, que é essencialmente o nome interno da Apple para a interface do Apple TV. SpringBoard é o equivalente no iOS.

A notícia é a última de uma linha muito lenta de rumores em torno de uma atualização para a atual geração da Apple TV 4K que foi introduzida no final de 2017. Esperávamos que a Apple anunciasse algo durante 2019 para acompanhar seu então novo serviço de streaming Apple TV + .

E havia rumores de que suportava HDMI 2.1 junto com um chip A12 da Apple, mas o dispositivo nunca apareceu e é provável que um novo dispositivo agora incluiria um chip mais poderoso, potencialmente A13 ou A14. Também nos perguntamos se um novo dispositivo poderia ser um stick de streaming , que é para onde o mercado se dirigiu nos últimos anos, é claro.

Recentemente, a Bloomberg informou que obteremos um em 2021 e também informamos que havia um possível novo controle remoto em andamento, embora fosse um dispositivo de terceiros.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Chris Hall.