A próxima geração da Apple TV contará com um controle remoto totalmente novo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima geração da Apple TV terá um novo design remoto, de acordo com fontes que falaram à 9to5Mac.

Esperamos por um Apple TV refinado há algum tempo para acompanhar o Apple TV 4K e parece que 2021 pode ser quando ele finalmente chegar - a caixa 4K mais antiga estreou no evento do final de 2017 da Apple, quando o iPhone X também foi revelado.

Em agosto de 2020, a Bloomberg sugeriu que definitivamente havia um novo Apple TV a caminho com um processador mais rápido, o que faria sentido.

Com relação ao hardware, então, ele certamente precisa de uma atualização, no entanto, o número de rumores em torno do novo produto é bem baixo em comparação com outros dispositivos da Apple. Certamente, com o advento do serviço de streaming Apple TV + , ficamos surpresos que a Apple não aproveitou a oportunidade para revisar seu hardware de TV, mesmo que o AirPlay 2 e o aplicativo Apple TV já tenham sido implementados em várias TVs como parte de seu sistema integrado Programas.

Uma nova Apple TV certamente tem menos interesse em comparação com algo como um iPad sobre o qual tendemos a saber muito sobre o pré-lançamento, mas não ouvimos muito sobre a nova caixa, além do fato de que uma está a caminho .

Ainda assim, as informações sobre o novo controle remoto dão algum crédito aos rumores de que o dispositivo estará de fato a caminho. De acordo com a 9to5Mac, o modelo possui o codinome B519 (o controle remoto atual era B439).

O atual controle remoto Siri tem um touchpad que divide opiniões e pode muito bem haver mudanças significativas no caminho para os controles de teclado do controle remoto.

Escrito por Dan Grabham.