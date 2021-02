O aplicativo Apple TV já está disponível no Google TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Preenchendo um dos pequenos furos na linha de serviços do Google TV, a empresa confirmou que o aplicativo da Apple TV estará disponível a partir de hoje.

Isso significa que se você possui o Chromecast com Google TV , poderá acessar o aplicativo Apple TV, dando acesso ao conteúdo adquirido da Apple, bem como ao serviço de streaming Apple TV + .

Isso fará com que o serviço da Apple caia nos aplicativos oferecidos e significa que o dispositivo de streaming capaz do Google oferece um pouco mais.

O Chromecast com Google TV suporta streaming 4K HDR - com Dolby Vision e Dolby Atmos (contanto que você tenha hardware AV compatível), para que você possa realmente aproveitar ao máximo o conteúdo que a Apple oferece.

Squirrel_widget_2709201

Não há suporte para AirPlay 2 - que alguns dispositivos Roku agora oferecem - mas, por outro lado, a adição da Apple TV pode mover o Chromecast com Google TV para cima na lista para aqueles com muito conteúdo Apple ou ávidos assinantes Apple TV +.

O Chromecast com Google TV é apenas o primeiro passo, porque o aplicativo Apple TV também chegará às televisões Sony e TCL, com planos de implantação em outros dispositivos Android TV no futuro.

Apple TV + se junta a uma ampla seleção de aplicativos e serviços, incluindo Netflix, Disney +, Amazon Video, YouTube e outros, o que significa que há um mundo inteiro de conteúdo para consumir através do Google TV .

Escrito por Chris Hall.